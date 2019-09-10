Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксДоля утильсбора в стоимости машин не превысит 2% после повышения

Обсуждаемое в правительстве РФ повышение утилизационного сбора на автомобили с 2020 года необходимо для обеспечения большей экологичности автотранспорта, доля утильсбора в цене автомобиля не превысит 2%, сообщили в Минпромторге.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Минпромторг оценил в 1,5–2% рост цен на автомобили из-за повышения утильсбора

Коммерсантъ14:10

Мантуров: сбор на утилизацию даже при росте ставок в стоимости авто составит 1,5-2%

ТАСС14:59

Доля утильсбора в стоимости машин не превысит 2% после повышения

Интерфакс14:21

Предлагаемое увеличение ставок утильсбора в некоторых случаях превысит 120% - Мантуров

ПРАЙМ16:02

Мантуров: утильсбор за авто не превысит 2% от стоимости машины

Красная весна15:35

Глава Минпромторга оценил предполагаемый рост ставок утильсбора на автомобили

iReactor16:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 16:16, Вашингтон
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL

"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Политика

Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона

Президент США Дональд Трамп уволил с должности советника по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом он написал в своем твиттере.
Газета.Ru 12:05
Футбол

Иванов рассудит «Спартак» и «Урал», Вилков — «Тамбов» и ЦСКА

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 9-го тура российской премьер-лиги, информирует официальный сайт РФС.
Спорт-Экспресс 16:07
Происшествия

Суд заочно арестовал братьев Ананьевых по делу о растрате

Как отмечал на заседании суда следователь, братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых объявили в международный розыск по обвинению в растрате.
RT на русском 16:05
Общество

Гуф извинился за клип «Москва» и заявил, что не знал про «выборы мэра»

Рэпер Гуф извинился за совместный с Тимати клип на песню "Москва" и заявил, что не знал про "выборы мэра".
РИА Новости вчера в 19:53
Общество

Акции оппозиции на проспекте Сахарова 21 и 22 сентября не состоятся

Эхо Москвы 15:04
Авто

Skoda представила следующее поколение универсала Superb iV

На стенде бренда представлено немало новых моделей, среди которых можно отметить суббренд Skoda iV и две его первые модели: гибридный плагин Superb iV и полностью электрический городской автомобиль Citigo iV. новый Superb iV, это также первая гибридная модель бренда, использующая ту же силовую установку, что и представленный ранее Volkswagwn Passat GTE.
SpeedMe 06:13
Политика

В Госдуме назвали маразмом идею Сенцова вернуться в Крым на танке

Намерение украинского режиссера Олега Сенцова, ранее осужденного в России за терроризм и выданного в рамках обмена Киеву, приехать в Крым на танке говорит о его боязни России – пояснила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Газета.Ru 15:27
Политика

США ввели санкции против 12 лидеров террористических группировок

Министр финансов Стивен Мнучин заявил также, что будут расширены санкции против Корпуса стражей исламской революции в Иране, который США считают террористической организацией.
РИА Новости 14:15
Общество

Собянин заложил камень военно-патриотического центра в парке «Патриот»

В церемонии приняли участие глава Минобороны Сергей Шойгу, мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
ТВ Центр 04:50
Политика

Чем известен Джон Болтон

В ходе президентской кампании 1964 года был членом избирательного штаба кандидата-республиканца Барри Голдуотера.
Коммерсантъ 13:10
Гаджеты

Apple представила три новые модели iPhone

В Калифорнии в Театре имени Стива Джобса на ежегодной презентации Apple представила три новые модели смартфонов.
Коммерсантъ 14:31
Общество

Синоптики сообщили об аномально теплой погоде в Центральной России

В регионах Центрального федерального округа зафиксирована аномально теплая, почти июльская погода.
РБК 16:04
Происшествия

Летевший в Анталию самолет Red Wings сел в Краснодаре из-за неполадки

Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва — Анталия, совершил посадку в аэропорту Краснодара из-за технической неполадки.
РБК 15:38
Шоу-бизнес

Шнуров в стихах прокомментировал пьяное выступление Билана

Rambler News Service 02:33
Армия и оружие

Документы о начале Второй мировой войны рассекретило Минобороны РФ

Страна Советов on-line вчера в 01:40
Политика

Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину

О намерениях распространить суверенитет Израиля на Западный берег реки Иордан премьер говорил еще перед выборами в апреле.
Коммерсантъ 15:06
Политика

Израиль перехватил две ракеты из сектора Газа

Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Twitter, две ракеты из Газы были запущены в сторону израильских портовых городов Ашдод и Ашкелон.
RT на русском 15:40
Политика

Глава Бурятии прокомментировал прошедшую в Улан-Удэ акцию протеста

Напомним, что пока в столице происходила стихийная акция протеста на площади Советов, глава республики находился по дороге в Санкт-Петербурге.
Байкал Медиа Консалтинг 09:55
Хоккей

КХЛ. «Спартак» проиграл в третий раз подряд

Московский "Спартак" потерпел третье поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
Вести.Ru 15:38
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Политика

Зеленский провел встречу с Коломойским

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским.
Газета.Ru 16:02
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии

По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru 06:32
Политика

Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.
Lenta.ru 09:01
Политика

Помпео отреагировал на информацию о шпионе США в России

Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно ситуации с шпионом США, который был вывезен из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:53
Политика

«Жахнула всех»: Турчак заявил о победе «Единой России» на выборах

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что правящая партия "жахнула всех" на выборах в законодательные собрания и муниципальные советы, которые прошли 8 сентября.
DP.RU вчера в 00:43
Общество

Основатель Alibaba Джек Ма ушел в отставку

РИА Новости 05:02
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о ремонте атомного крейсера «Адмирал Нахимов»

"В этом году работы профинансированы на 29,5 миллиарда рублей", - добавил он.
РИА Новости вчера в 13:46
Единоборства

Ковалёв подтвердил наличие переговоров с Альваресом

RT на русском 12:37
Хоккей

Крейг Мактавиш: «В КХЛ стало очень тяжело побеждать»

В КХЛ и во многих лигах стало побеждать очень тяжело.
Матч ТВ 15:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Валентинович Мантуров
Российский политик
Министр промышленности и торговли Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Заведующий кафедрой социальных технологий социологического факультета МГУ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное