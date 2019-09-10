Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксДоля утильсбора в стоимости машин не превысит 2% после повышения

Обсуждаемое в правительстве РФ повышение утилизационного сбора на автомобили с 2020 года необходимо для обеспечения большей экологичности автотранспорта, доля утильсбора в цене автомобиля не превысит 2%, сообщили в Минпромторге.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Минпромторг оценил в 1,5–2% рост цен на автомобили из-за повышения утильсбора

Коммерсантъ14:10

Мантуров: сбор на утилизацию даже при росте ставок в стоимости авто составит 1,5-2%

ТАСС14:59

Доля утильсбора в стоимости машин не превысит 2% после повышения

Интерфакс14:21

Предлагаемое увеличение ставок утильсбора в некоторых случаях превысит 120% - Мантуров

ПРАЙМ14:10
Показать все источники
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 15:36, Вашингтон
Политика

Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Кино

Марго Робби экранизирует комикс «Танкистка»

Ранее «Танкистка» уже была экранизирована: в 1995 году на экраны вышел одноимённый фильм с Лори Петти в образе титульной героини.
Фильм Про 07:36
Хоккей

«Спартак» проиграл третий матч КХЛ подряд, в овертайме уступив «Авангарду»

РИА Новости 15:12
Гаджеты

Компания Apple презентовала iPhone 11

Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru 15:23
Политика

Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
РБК 05:50
Политика

Возвращённые Украине Сенцов и Кольченко поделились планами

Бывшие заключённые Олег Сенцов и Александр Кольченко, переданные Украине в рамках обмена, рассказали о планах на будущее.
REGNUM 07:04
Гаджеты

В Китае стартуют продажи смарт-телевизора Redmi TV

В Китае начинаются продажи смарт-телевизора Redmi TV.
OAnews 06:06
Происшествия

Два землетрясения произошли на грузино-армянской границе

REGNUM 14:09
Шоу-бизнес

СКР считает, что Элину Быстрицкую могли заморить голодом

Напомним, за неделю до смерти 91-летнюю Элину Быстрицкую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
RuNews24.ru 11:06
Шоу-бизнес

Шнуров в стихах прокомментировал пьяное выступление Билана

Rambler News Service 02:33
Происшествия

В Нижегородской области загорелись два склада с бочками масла

В Богородском районе Нижегородской области загорелись два склада с бочками масла.
Российская газета 13:05
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL

Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" полного доступа к мощностям газопровода Opal, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
Российская газета 07:20
Финансы

Экономист предрек снижение курса доллара до 30 рублей

Экономический эксперт Андрей Хохрин считает, что курс доллара может снизиться до позабытых 30 рублей. В России скоро наступит новый этап.
Политическая Экспертиза 10:36
Футбол

Соболев назвал лучших игроков РПЛ

Форвард "Крыльев Советов" Александр Соболев рассказал о том, кого он считает лучшими игроками РПЛ: Шомуродов, Марио Фернандес и, наверное, Гильерме.
Soccer.ru 14:22
Общество

Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Политика

Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным

По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru вчера в 05:28
Футбол

Мхитарян объяснил, почему покинул Англию

Евро-футбол.ру 07:49
Гаджеты

На презентации Apple представили игровой сервис Arcade

NewInform 13:42
Общество

Более 80% россиян оказались недовольны своей зарплатой

Готовность больше работать за более высокую зарплату выразили 76% опрошенных.
РБК 00:32
Политика

Поклонская стала зампредом комитета по международным делам в Госдуме

РБК 11:22
Политика

Помпео отреагировал на информацию о шпионе США в России

Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно ситуации с шпионом США, который был вывезен из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:53
Экономика

В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Происшествия

Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице

Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
РБК 09:53
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Общество

Под Москвой заложили военно-патриотический центр для молодежи

Со следующего года в Подмосковье откроется один из крупнейших в России центров военно-патриотического воспитания "Авангард".
Российская газета 05:35
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости вчера в 06:48
Баскетбол

Испания обыграла Польшу и вышла в полуфинал чемпионата мира

Sport24.ru 11:07
Гаджеты

В сеть утекли российские цены нового смартфона Motorola с необычной камерой и процессором Samsung

Ferra 11:10
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова рассказала о пополнении в семье

Правда, думала заводить собаку, когда у меня появится дом, но после возвращения Солика из Грузии, где он почти три месяца провел в компании с собакой, и это было самым большим его впечатлением, решили не дожидаться дома, а завести собаку в квартире, — поделилась Анфиса Чехова.
Летидор 05:55
Шоу-бизнес

Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга

Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Валентинович Мантуров
Российский политик
Министр промышленности и торговли Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Заведующий кафедрой социальных технологий социологического факультета МГУ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное