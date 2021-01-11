Доля валют в резервах России снизилась на фоне роста доли золота
Москва, 11 января 2021, 18:55 — REGNUM Доля иностранных валют в международных резервах России сократилась в 2020 году на фоне увеличения доли золота.В источнике
С чего всё началось
Золото впервые обошло доллар в резервах России
Если в начале 2018 года России принадлежали государственные облигации США на сумму около $100 млрд, то по состоянию на конец октября 2020 года (последние доступные данные Минфина США) — лишь на $6 млрд. Параллельно Банк России наращивал долю золота в своих резервах.
РБКвчера в 12:01
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