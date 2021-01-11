Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

Доля валют в резервах России снизилась на фоне роста доли золота

Москва, 11 января 2021, 18:55 — REGNUM Доля иностранных валют в международных резервах России сократилась в 2020 году на фоне увеличения доли золота.В источнике
SIA.ru
РБК
Газета.Ru
Страна Советов on-line
BFM.ru
Евразия Daily
ПРАЙМ
БК55
Политика Сегодня
ФАН
Экономика сегодня
Вести.Ru
Live24
С чего всё началось
РБК

Золото впервые обошло доллар в резервах России

Если в начале 2018 года России принадлежали государственные облигации США на сумму около $100 млрд, то по состоянию на конец октября 2020 года (последние доступные данные Минфина США) — лишь на $6 млрд. Параллельно Банк России наращивал долю золота в своих резервах.
РБКвчера в 12:01
Подробнее о событии
FinNews.ru

В золотовалютных резервах России золота стало больше, чем долларов. И это хорошо

FinNews.ru17:10
Фонтанка.Ру

Впервые в истории золото обошло доллар в российских резервах

Фонтанка.Рувчера в 13:35
ПРАЙМ

Доля валют в российских резервах снизилась в пользу золота

ПРАЙМвчера в 10:25
ФАН

Доля иностранных валют в международных резервах России сократилась

ФАНвчера в 11:47
ТАСС

Россия сократила долю евро, доллара и юаня в международных резервах

ТАССвчера в 10:59
REGNUM

Доля валют в резервах России снизилась на фоне роста доли золота

REGNUMвчера в 10:55
РБК

Золото впервые обошло доллар в резервах России

РБКвчера в 12:01

Спектакль «Малого» вошел в программу международного театрального фестиваля в Бразилии

Спектакль «Маленькие чувства» театра для детей и молодежи «Малый» (Великий Новгород) будет показан в рамках Международного театрального фестиваля для детей «Mostra Espetacular».
Спектакль «Малого» вошел в программу международного театрального фестиваля в Бразилии
Газета Новгородвчера в 09:01

Еще три медучреждения в Перми приступили к вакцинации жителей от COVID-19

Во вторник 12 января прививки от коронавируса будут делать в городской поликлинике №2. Всего для вакцинации населения от коронавирусной инфекции в медучреждения Перми поступило 1900 доз двукомпонентной вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак).
Рифей-Пермьвчера в 08:08

Тренер сборной оценил выступление российских биатлонистов на Кубке мира

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский назвал показательными золотые медали национальной команды в смешанной эстафете, отметив лидерские качества Александра Логинова и прогресс Эдуарда Латыпова.
РБК спортвчера в 10:26

Сергей Зверев планирует баллотироваться в депутаты Госдумы от Бурятии

Чемпион Европы и мира по парикмахерскому искусству Сергей Зверев рассказал РИА Новости, что планирует идти на выборы депутатов Госдумы в 2021 году от Бурятии, сейчас ведет переговоры о выдвижении с пятью партиями, но вариант самовыдвижения тоже не исключает.
РИА Новостивчера в 09:56