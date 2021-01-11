Сергей Зверев планирует баллотироваться в депутаты Госдумы от Бурятии

Чемпион Европы и мира по парикмахерскому искусству Сергей Зверев рассказал РИА Новости, что планирует идти на выборы депутатов Госдумы в 2021 году от Бурятии, сейчас ведет переговоры о выдвижении с пятью партиями, но вариант самовыдвижения тоже не исключает.