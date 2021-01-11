Газета.RuДоля валюты в международных резервах России сократилась в пользу золотаДоля иностранной валюты в международных резервах России сократилась в пользу золота. Об этом говорится в материалах ЦБ.В источникеГазета.RuРБКЕвразия DailyПРАЙМLive24ФАНЭкономика сегодняПолитика СегодняПодробнее о событииДоля иностранных валют в международных резервах России сократиласьФАНвчера в 11:47Впервые в истории золото обошло доллар в российских резервахФонтанка.Рувчера в 13:35Золото впервые обошло доллар в резервах РоссииРБКвчера в 12:01Золото впервые опередило доллар США в золотовалютных активах ЦентробанкаForbes16:51Россия сократила долю евро, доллара и юаня в международных резервахТАССвчера в 10:59Доля валют в резервах России снизилась на фоне роста доли золотаREGNUMвчера в 10:55Доля валют в российских резервах снизилась в пользу золотаПРАЙМвчера в 10:25Показать ещёОценить32КомментироватьПоделиться