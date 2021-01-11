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Газета.Ru
Газета.Ru

Доля валюты в международных резервах России сократилась в пользу золота

Доля иностранной валюты в международных резервах России сократилась в пользу золота. Об этом говорится в материалах ЦБ.В источнике
Газета.Ru
РБК
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ФАН

Доля иностранных валют в международных резервах России сократилась

ФАНвчера в 11:47
Фонтанка.Ру

Впервые в истории золото обошло доллар в российских резервах

Фонтанка.Рувчера в 13:35
РБК

Золото впервые обошло доллар в резервах России

РБКвчера в 12:01
Forbes

Золото впервые опередило доллар США в золотовалютных активах Центробанка

Forbes16:51
ТАСС

Россия сократила долю евро, доллара и юаня в международных резервах

ТАССвчера в 10:59
REGNUM

Доля валют в резервах России снизилась на фоне роста доли золота

REGNUMвчера в 10:55
ПРАЙМ

Доля валют в российских резервах снизилась в пользу золота

ПРАЙМвчера в 10:25

Ассоциация адвокатов штата Нью-Йорк начала процесс исключения Джулиани

Адвоката действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани планирует исключить из своего состава ассоциация адвокатов штата Нью-Йорк (NYSBA), 11 января сообщает пресс-служба организации.
ИА Красная Веснавчера в 12:19