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Доля заболевших COVID-19 среди полностью привитых в Петербурге составляет 1,7 %

Доля жителей Петербурга, которые прошли полный цикл вакцинации, но заболели коронавирусом, составляет 1,7% от общего количества привитых, сообщил в понедельник депутат городского парламента Борис Вишневский со ссылкой на ответ комитета по здравоохранению.
РИА Новости
После первого укола из 1 178 266 успели заразиться 6 405 человек.
Московский Комсомолец
После завершения полного цикла вакцинации из 819 768 привитых заболели 13 466 человек.
Московский Комсомолец
Полностью привились вакциной "Эпиваккорона" 16 269 человек, заболели - 988 (6%).
ТАСС

С чего всё началось

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский опубликовал на своей странице в Facebook
 официальный ответ комитета по здравоохранению на его запрос о количестве прошедших вакцинацию пациентов, впоследствии госпитализированных с COVID-19.

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