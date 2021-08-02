Доля жителей Петербурга, которые прошли полный цикл вакцинации, но заболели коронавирусом, составляет 1,7% от общего количества привитых, сообщил в понедельник депутат городского парламента Борис Вишневский со ссылкой на ответ комитета по здравоохранению.
Российский рефери Сергей Карасёв назначен главным арбитром на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся нидерландский ПСВ и датский «Мидтьюлланн», информирует официальный сайт УЕФА.
«По данным масштабных исследований, частота встречаемости аллергических реакций варьирует от 0,65 до 1,53 случая на один миллион доз, в зависимости от вида вакцин», — говорится в позиционном документе специалистов.
В России ведется разработка новейшей авиационной гиперзвуковой ракеты большой дальности Х-95, сообщил начальник военной академии Генштаба ВС России генерал-полковник Владимир Зарудницкий в статье для журнала «Военная мысль».
Министерство здравоохранения РФ выступило с инициативой разрешить выписку электронных рецептов на лекарства на русском языке, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на проект ведомственного приказа.