Раскрыта вероятность аллергии на вакцины от COVID-19

«По данным масштабных исследований, частота встречаемости аллергических реакций варьирует от 0,65 до 1,53 случая на один миллион доз, в зависимости от вида вакцин», — говорится в позиционном документе специалистов.