Доля жителей Петербурга, которые прошли полный цикл вакцинации, но заболели коронавирусом, составляет 1,7% от общего количества привитых, сообщил в понедельник депутат городского парламента Борис Вишневский со ссылкой на ответ комитета по здравоохранению.
В понедельник вечером боевая авиация Афганистана нанесла удары по позициям боевиков движения "Талибан" (запрещено в России) в окрестностях города Лашкаргох, центра провинции Гильменд на юге страны, убито 11 боевиков.
Кудрин добавил, что при использовании многофакторной модели бедности, которая подразумевает ограничение социальных выплат при наличии имущественной обеспеченности, подобные выплаты могли бы снизить бедность вдвое.
Пресненский суд Москвы в понедельник приговорил блогера из Таджикистана Кароматулло Джаборова, который сымитировал в столичном метро приступ коронавирусной инфекции, к двум годам и четырем месяцам лишения свободы.