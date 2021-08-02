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Доля заболевших COVID-19 среди полностью привитых в Петербурге составляет 1,7 %

Доля жителей Петербурга, которые прошли полный цикл вакцинации, но заболели коронавирусом, составляет 1,7% от общего количества привитых, сообщил в понедельник депутат городского парламента Борис Вишневский со ссылкой на ответ комитета по здравоохранению.
РИА Новости
Из числа привитых первым компонентом одной из трех находящихся в обороте вакцин, COVID-19 заболели 7073 человека, а прошедших два этапа вакцинации — 14 672 человека.
Lenta.ru
После первого укола из 1 178 266 успели заразиться 6 405 человек.
Московский Комсомолец
После завершения полного цикла вакцинации из 819 768 привитых заболели 13 466 человек.
Московский Комсомолец

С чего всё началось

Такое число заболевших на своей странице в Facebook
 раскрыл депутат Законодательного Собрания Петербурга Борис Вишневский, приложив ответ петербургского комитета здравоохранения.

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