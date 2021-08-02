В ДТП с туристическим автобусом на юге Турции погибли четыре россиянина

По меньшей мере четыре гражданина России погибли, в четырех больницах находятся 16 человек, пострадавших в результате ДТП в районе курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции.