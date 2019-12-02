На наш взгляд, для того, чтобы такие риски не возникали, закредитованности чрезмерной людей не только не обеспеченными кредитами, но возможно ипотечными кредитами, мы хотим с банками обсудить возможность введения такого показателя и в этой сфере.

Глава ЦБ уточнила, что регулятор выпустит соответствующий консультативный доклад. "Когда банки сейчас выдают ипотечные кредиты, да, они считают предельную долговую нагрузку для людей, но там повышенные коэффициенты не работают", - сказала Набиуллина.

Доля заемщиков с ипотекой и другими кредитами в России превысила 40%

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