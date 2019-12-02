На наш взгляд, для того, чтобы такие риски не возникали, закредитованности чрезмерной людей не только не обеспеченными кредитами, но возможно ипотечными кредитами, мы хотим с банками обсудить возможность введения такого показателя и в этой сфере.

Доля заемщиков, отягощенных другими долгами, уже превысила 40%, и их будет больше, считает Набиуллина.

В России растет число ипотечных заемщиков, имеющих другие кредиты

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