Экономика
Вести.RuВ России растет число ипотечных заемщиков, имеющих другие кредиты
Доля заемщиков, отягощенных другими долгами, уже превысила 40%, и их будет больше, считает Набиуллина.
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На наш взгляд, для того, чтобы такие риски не возникали, закредитованности чрезмерной людей не только не обеспеченными кредитами, но возможно ипотечными кредитами, мы хотим с банками обсудить возможность введения такого показателя и в этой сфере.
— Эльвира Набиуллина, российский политикКомсомольская правда 03:52
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Общество
Дед Мороз рассказал, как правильно встретить 2020 год
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Политика
Зеленский заявил о «плане Б» по ситуации в Донбассе
Владимир Зеленский заявил о существовании «плана Б» по ситуации в Донбассе.
Политика
Трамп возобновил пошлины на сталь и алюминий из Аргентины и Бразилии
Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети о том, что возобновляет действие пошлин на импорт стали и алюминия из Аргентины и Бразилии в связи с тем, что данные государства проводят политику девальвации национальных валют, передаёт ТАСС.
Наука
Ученые выяснили, от какой пищи развивается рак простаты
Политика
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии
Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Общество
Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Армия и оружие
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Турция внимательно изучает тактико-технические характеристики российских истребителей Су-35.
Политика
В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»
Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".
Экономика
Стали известны темпы роста зарплат белорусских бюджетников в 2020 году
Сделать решительный шаг к росту заработных плат в бюджетной сфере планирует в наступающем году кабинет министров Беларуси.
Гаджеты
В России стартовали продажи новых смартфонов Nokia
Компания HMD Global, которая разрабатывает и продаёт смартфоны под брендом Nokia, начала продажи в России двух новых смартфонов бренда, говорится в сообщении компании.
Политика
На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»
«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит Интерфакс-Украина его слова на пресс-конференции в Киеве.
Общество
На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку
Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Общество
Замгубернатора Кузбасса Елена Малышева ушла в отставку
В 2018 году Елена Малышева приехала в Кузбасс и заняла пост замгубернатора по вопросам здравоохранения и социального развития.
Шоу-бизнес
Настя Каменских стала в Украине певицей года
Известная певица Настя Каменских, выступающая на сцене в дуэте вместе со своим супругом Потапом и сольно, завоевала главный приз в номинации «Певица года» на одном из самых престижных в Украине мероприятий M1 Music Awards.
Транспорт
В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт
Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Армия и оружие
В Сирии на маршруте российской военной полиции произошел взрыв
Трое российских военнослужащих получили травмы и ушибы в результате взрыва самодельной бомбы на пути следования бронированного автомобиля военной полиции в Сирии.
Общество
Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном
Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Экономика
Журавлев: «Сила Сибири» позволит построить отношения с Западом в совершенно другом стиле
Журавлев об открытии газопровода «Сила Сибири» Газопровод "Сила Сибири" будет рентабельным в любом случае, даже если цифры окажутся намного хуже, чем хотелось бы, поскольку в любом случае это будет поводом для совершенно другого стиля экономических отношений с Западом, сказал Журавлев, комментируя открытие в понедельник газопровода "Сила Сибири".
Политика
Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским
22 ноября появилась информация о том, что команда Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
Здоровье
В регионах прошли пикеты в защиту медработников
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Кино
Миллиардер Леонард Блаватник станет инвестором российских фильмов
Американский бизнесмен, выходец из СССР Леонард Блаватник будет инвестировать в производство российского кино, пишут «Ведомости».
Авто
В силу вступили новые правила для автомобилистов с 1 декабря
Что же касается других изменений, то с декабря будет расширен перечень товаров подлежащих обязательной маркировке.
Политика
На 8 января готовится встреча Путина и Эрдогана
Дмитрий Песков подтвердил, что, действительно, на 8 января готовятся контакты лидеров РФ и Турции.
Общество
Эксперт рассказал о схемах мошенничества в «Черную пятницу»
Происшествия
В Ростове осудили военного, «похоронившего» родных ради отпуска
Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону приговорил к восьми месяцам содержания в дисциплинарной воинской части рядового Андрея Чередниченко, симулировавшего смерть отца, матери и брата, чтобы получить отпуск, сообщает военное следственное управление СК России по Южному военному округу.
Политика
Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем несогласии с тем, что местные выборы в Донбассе надо проводить до восстановления Киевом контроля над границей с Россией.