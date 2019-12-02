Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксДоля заемщиков с ипотекой и другими кредитами в России превысила 40%

Глава ЦБ уточнила, что регулятор выпустит соответствующий консультативный доклад. "Когда банки сейчас выдают ипотечные кредиты, да, они считают предельную долговую нагрузку для людей, но там повышенные коэффициенты не работают", - сказала Набиуллина.
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