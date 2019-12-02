Экономика
ИнтерфаксДоля заемщиков с ипотекой и другими кредитами в России превысила 40%
Глава ЦБ уточнила, что регулятор выпустит соответствующий консультативный доклад. "Когда банки сейчас выдают ипотечные кредиты, да, они считают предельную долговую нагрузку для людей, но там повышенные коэффициенты не работают", - сказала Набиуллина.
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Технологии
Роскачество проверило мобильные приложения для заказа такси
Специалисты Роскачества провели дополнительную проверку мобильных приложений для заказа такси.
Политика
МИД Греции осудил высказывания Эрдогана по Кипру
Дипломаты Греции возмущены словами о том, что Анкара намерена и дальше вести разведку и бурение на шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Общество
Омичи почтили память Неизвестного Солдата
Будущая экспедиция будет посвящена 75-летию Победы. Память павших в боях за Родину почтили минутой молчания.
Политика
Зеленский решил сменить руководство ГБР после коррупционного скандала с соратником Трубы
Коррупционный случай с экс-начальником главного следственного управления Генпрокуратуры Украины Игорем Щербиной свидетельствует о необходимости срочного перезапуска руководства.
Футбол
«Не ангина, а понос»: Уткин рассказал о настоящей болезни игроков «Сочи»
Российский спортивный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о настоящей причине переноса матча 18-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Сочи».
Общество
Из экзамена на права исключат «площадку»
Госавтоинспекция исключит сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николая Гилякова.
Политика
Захарова прокомментировала слова Зеленского о жителях Донбасса
Политика
Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Политика
Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма
Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
Шоу-бизнес
Дочь Началовой отпраздновала первый день рождения без мамы
Дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера отпраздновала 13-летие. Фотографию дочки Алдонин разместил у себя в Instagram.
Экономика
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Происшествия
Школьники устроили порнотрансляцию в торговом центре Брянска
Брянские подростки запустили трансляцию порнографического видеоролика в фуд-корте торгово-развлекательном центре, передает "Интерфакс".
Политика
Косачев: В Совфеде ждут извинений от парламента Норвегии
Совет Федерации не готов сотрудничать со Стортингом (парламентом) Норвегии, пока не будут принесены извинения за задержание в Осло сотрудника аппарата верхней палаты парламента Михаила Бочкарева по подозрению в шпионаже.
Происшествия
Момент обрушения автомобильного моста в Оренбурге попал на видео
Регистратор очевидца запечатлели момент обрушения моста в Оренбурге, произошедшего вечером в минувший понедельник, 2 декабря.
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Общество
Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России
Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Футбол
Месси получил рекордный шестой «Золотой мяч»
Форвард испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси получил шестой «Золотой мяч», сообщает Sports.ru.
Гаджеты
Samsung сообщил дату премьеры новой линейки Galaxy A 2020
Южнокорейская компания Samsung объявила дату презентации новой линейки смартфонов Galaxy A 2020.
Шоу-бизнес
У Мирославы Думы диагностировали смертельное заболевание легких
Политика
ФБР назвало российские приложения «контрразведывательной угрозой»
ФБР считает, что все разработанные в России мобильные приложения, включая FaceApp, могут нести "потенциальную контрразведывательную угрозу".
Политика
В Париже заявили о готовности ЕС ответить на пошлины США
Как сообщало ИА REGNUM, в ответ на введение Францией цифрового налога США могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний, что в общей сложности составит сумму порядка $2,4 млрд.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Кино
Опубликован первый трейлер «Черной вдовы»
Премьера в России - 30 апреля 2020 Студия Marvel опубликовала первый трейлер суперегеройского фильма "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Спорт
Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории
Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.