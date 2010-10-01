В РФ все чаще закладывают машины для покрытия долгов Почти четверть займов под залог автомобиля в марте—апреле были взяты для погашения других долгов, следует из данных сервиса CarMoney. Доля таких займов выросла в 12 раз по сравнению с показателем за 2019 год, достигнув 24%.

с чего всё началось

Почти четверть займов (24%) под залог машины в марте—апреле были взяты для того, чтобы погасить прочие кредиты и долги, а в прошлом году этот показатель составлял только 2%. При этом доля займов для развития бизнеса сократилась на треть и составила 12%.

Доля займов под залог авто увеличилась в 12 раз в России

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