Авто
Тарантас НьюсДоля займов под залог авто увеличилась в 12 раз в России
Почти четверть займов (24%) под залог машины в марте—апреле были взяты для того, чтобы погасить прочие кредиты и долги, а в прошлом году этот показатель составлял только 2%. При этом доля займов для развития бизнеса сократилась на треть и составила 12%.
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с чего всё началось
В РФ все чаще закладывают машины для покрытия долгов Почти четверть займов под залог автомобиля в марте—апреле были взяты для погашения других долгов, следует из данных сервиса CarMoney. Доля таких займов выросла в 12 раз по сравнению с показателем за 2019 год, достигнув 24%.Коммерсантъвчера в 17:41
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