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Автоновости дняДоля займов под залог авто увеличилась в 12 раз в России
Россияне начали чаще закладывать свои автомобили для погашения кредитов и долгов. В марте-апреле доля таких займов выросла до 24%, что в 12 раз больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса автозаймов CarMoney.
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с чего всё началось
В РФ все чаще закладывают машины для покрытия долгов Почти четверть займов под залог автомобиля в марте—апреле были взяты для погашения других долгов, следует из данных сервиса CarMoney. Доля таких займов выросла в 12 раз по сравнению с показателем за 2019 год, достигнув 24%.Коммерсантъвчера в 17:41
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