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Автоновости дняАвтоновости дняДоля займов под залог авто увеличилась в 12 раз в России

Россияне начали чаще закладывать свои автомобили для погашения кредитов и долгов. В марте-апреле доля таких займов выросла до 24%, что в 12 раз больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса автозаймов CarMoney.
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с чего всё началось

Кредиты попали под колеса

В РФ все чаще закладывают машины для покрытия долгов Почти четверть займов под залог автомобиля в марте—апреле были взяты для погашения других долгов, следует из данных сервиса CarMoney. Доля таких займов выросла в 12 раз по сравнению с показателем за 2019 год, достигнув 24%.
Коммерсантъвчера в 17:41

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Кредиты попали под колеса

Коммерсантъвчера в 17:41

Доля займов под залог авто увеличилась в 12 раз в России

Автоновости дня01:02

Доля займов под залог авто в России выросла в 12 раз

Car.ru00:47

Доля займов под залог авто увеличилась в 12 раз в России

Тарантас Ньюсвчера в 23:42

Доля займов под залог авто в России выросла в 12 раз

SpeedMeвчера в 23:04

«Ъ»: доля займов под залог автомобиля в России выросла в 12 раз

ТАССвчера в 22:06

В России доля займов под залог авто увеличилась в 12 раз

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