Авто
CarsWeek.ruДоля займов под залог авто в РФ увеличилась в 12 раз
«В настоящее время значительно увеличился спрос на перекредитование, что относится как к микро- и малому бизнесу, активно пользующимися нашими услугами, так и к другим автомобилистам, которым нужны деньги для погашения уже имеющихся кредитов», – рассказали в CarMoney.
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с чего всё началось
В РФ все чаще закладывают машины для покрытия долгов Почти четверть займов под залог автомобиля в марте—апреле были взяты для погашения других долгов, следует из данных сервиса CarMoney. Доля таких займов выросла в 12 раз по сравнению с показателем за 2019 год, достигнув 24%.Коммерсантъвчера в 17:41
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Авто
АвтоВАЗ рассказал о раллийной Lada Katran
Car.ru 10 мая в 06:24
Музыка
Гитару Курта Кобейна выставили на аукцион за $1 млн
Гитару Курта Кобейна, являвшегося лидером группы Nirvana, выставят на продажу со стартовой ценой в 1 миллион долларов.
Дни24 01:28
Политика
Путин объявил об окончании нерабочего периода
Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:55
Происшествия
Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым
Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
Общество
С 1 июня на каждого ребёнка с 3 до 15 лет выплатят 10 тысяч рублей
Каждая семья с детьми с 3 до 15 лет получит 10 тысяч рублей. Об этом в ходе обращения к нации 11 мая заявил президент России Владимир Путин.
Сиб.фм вчера в 09:40
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На второй этап снятия ограничений могут выйти 11 регионов
Как считает вице-премьер, сейчас уже 11 субъектов имеют показатели, соответствующие не только первому, но даже и второму этапу снятия ограничений.
РИА Новости вчера в 12:50
Общество
В России зафиксировано 10 899 новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировано 10 899 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах.
Piter.tv 03:35
Здоровье
Правительство Новосибирской области прокомментировало указ президента о завершении нерабочих дней
11 мая Владимир Путин объявил о завершении нерабочих дней, вызванных пандемией и поручил губернаторам регионов проработать поэтапный выход из карантина – собственно, эта задача была поставлена еще неделей ранее.
Континент Сибирь Online вчера в 12:12
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
Армия и оружие
Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
РИА Новости вчера в 18:19
Фигурное катание
Авербух о решении ISU уравнять четверные прыжки: для меня это странно
РИА Новости вчера в 11:16
Общество
Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на ЖКХ
Минстрой предлагает снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи — с 22% до 15%.
Известия вчера в 12:00
Общество
Во Владимирской области зарегистрировано 83 новых случая коронавируса
Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области.
ГТРК Владимир 10 мая в 03:16
Общество
В Администрации Курской области назначен новый замгубернатора
Как сообщалось ранее, на должность замгубернатора, курирующего здравоохранение и вопросы соцподдержки региона с 12 мая назначен Андрей Белостоцкий.
Kurskcity.ru 01:28
Общество
В Ростовской области режим самоизоляции продлится до особого распоряжения
Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатор Василий Голубев заявил, что после майских праздников в регионе может быть принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 02:13
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
Общество
На 70% смертность от коронавируса может быть выше в России
Следовательно, уровень смертности от коронавируса может быть выше на 70% от официально заявленного.
Капитал страны 02:48
Политика
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту Гордону
Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, высказавшись о политической ситуации на Украине и в России.
Газета.Ru 04:03
Политика
В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство
В Государственную думу России внесли законопроект о наказании чиновников за хамство.
Газета.Ru 02:50
Общество
Россия вышла на второе место в мире по заболеваемости коронавирусом
Россия вышла на второе место в рейтинге стран по количеству инфицированных COVID-19. По итогам минувших суток мы обошли Испанию.
JustMedia 04:06
Общество
Семьи с детьми до трех лет получат дополнительные 5 тыс. руб. в месяц
Размер выплаты составит 5 тыс. руб. На нее смогут рассчитывать лица, имеющие право на другие выплаты в рамках федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", а также граждане России, у которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.
РБК вчера в 10:36
Шоу-бизнес
24-летняя Анастасия Решетова показала, как выглядела пять лет назад
Фото Анастасии Решетовой в 2015 году Напомним, Ратмир появился на свет в конце 2019 года.
Вокруг ТВ вчера в 12:26
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 11.00 до конца суток 12 мая 2020 года в городе Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, усиление юго-западного, западного ветра с порывами 16-21 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости 03:55
Здоровье
В Пермском крае выявлено 28 новых случаев коронавируса
Роспотребнадзор опубликовал данные о новых случаях заболевания коронавирусом в России. За сутки в Пермском крае выявлено 28 инфицированных.
Business Class (Пермь) 03:53
Общество
На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 211 человек
Врачи нашли коронавирус ещё у 211 человек в Свердловской области. Об этом заявили в оперативном штабе региона корреспонденту ИА REGNUM.
REGNUM 03:52
Общество
В Татарстане подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции
Сегодня в Татарстане подтвержден 71 новый случай новой коронавирусной инфекции.
Журнал Татарстан 04:07
Общество
В Башкирии отменяют режим самоизоляции
С 12 мая будет отменен ряд ограничительных мер, соответствующий указ подписал глава Башкирии Радий Хабиров.
Kursk.com вчера в 15:07
Экономика
Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года
Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия вчера в 09:58
Происшествия
В Екатеринбурге злостные нарушители самоизоляции напали на полицейских
Российская газета 02:59
Общество
В России за последние сутки выявлено 11 656 новых случаев коронавируса
В России за прошедшие сутки выявлено 11 656 новых случаев заражение коронавирусной инфекции, общее число зафиксированных случаев достигло 221 344.
Четвертая Власть вчера в 03:45