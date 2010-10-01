В РФ все чаще закладывают машины для покрытия долгов Почти четверть займов под залог автомобиля в марте—апреле были взяты для погашения других долгов, следует из данных сервиса CarMoney. Доля таких займов выросла в 12 раз по сравнению с показателем за 2019 год, достигнув 24%.

с чего всё началось

«В настоящее время значительно увеличился спрос на перекредитование, что относится как к микро- и малому бизнесу, активно пользующимися нашими услугами, так и к другим автомобилистам, которым нужны деньги для погашения уже имеющихся кредитов», – рассказали в CarMoney.

Доля займов под залог авто в РФ увеличилась в 12 раз

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