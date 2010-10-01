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Автоновости дняАвтоновости дняДоля займов под залог авто в РФ увеличилась в 12 раз

Россияне начали чаще закладывать свои автомобили для погашения кредитов и долгов. В марте-апреле доля таких займов выросла до 24%, что в 12 раз больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса автозаймов CarMoney.
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с чего всё началось

Кредиты попали под колеса

В РФ все чаще закладывают машины для покрытия долгов Почти четверть займов под залог автомобиля в марте—апреле были взяты для погашения других долгов, следует из данных сервиса CarMoney. Доля таких займов выросла в 12 раз по сравнению с показателем за 2019 год, достигнув 24%.
Коммерсантъвчера в 17:41

Подробнее о событии

В России доля займов под залог авто увеличилась в 12 раз

Новые автомобили01:56

Доля займов под залог авто в РФ увеличилась в 12 раз

Автоновости дня01:02

«Ъ»: доля займов под залог автомобиля в России выросла в 12 раз

ТАССвчера в 22:06

Доля займов под залог авто в России выросла в 12 раз

Тарантас Ньюсвчера в 23:42

Доля займов под залог авто в России выросла в 12 раз

SpeedMeвчера в 23:04

Доля займов под залог авто в России выросла в 12 раз

Car.ru00:47

Кредиты попали под колеса

Коммерсантъвчера в 17:41
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Комментарии

Общество

За сутки в Тульской области коронавирус выявлен еще у 90 жителей

По данным на 12 мая, в Тульской области Covid-19 выявлен у 90 граждан.
Тульская служба новостей 03:47
382
Общество

Шапша озвучил необходимые условия снятия ограничений особого режима

Глава региона Владислав Шапша во вторник, 12 мая озвучил необходимые условия первого этапа выхода из особого режима.
Московский Комсомолец Калуга 02:36
1
Общество

Условия получения новых выплат семьям с детьми назвали власти

Электронное заявление на выплату может подать родитель или усыновитель ребёнка 3-16 лет.
БрянскToday 03:01
3
Общество

Куйвашев анонсировал смягчение карантина в Свердловской области

Глава региона отметил, что наступившая неделя может стать решающей для Свердловской области при определении вопроса о продлении или снятия ограничительных мер.
Kursk.com вчера в 14:30
75
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
3,1K
Общество

В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения

В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей.
РБК 04:50
45
Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
22
Политика

Посольство России в Чехии потребовало охрану после угроз дипломату

Посольство России в Праге попросило у чешских властей обеспечить полицейскую охрану для одного из сотрудников российской дипмиссии, которого ранее в Чехии безосновательно обвинили в причастности к якобы подготовке покушения на местного политика.
Газета.Ru вчера в 16:20
162
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
630
Технологии

База авторов «Живого журнала» оказалась в открытом доступе

База содержит идентификатор пользователя, адрес электронной почты, ссылку на профиль пользователя и пароль от его блога.
Ведомости вчера в 16:42
1
Общество

Путин поручил удвоить минимальный размер пособия по уходу за ребенком

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент России Владимир Путин.
ПолитРоссия вчера в 11:19
493
Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв накажут за нарушение самоизоляции

Красноярская полиция собрала материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, который подозревается в сексуальном насилии, а также в отношении двух его жертв, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
РИА Новости 05:45
219
Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
947
Общество

Россия стала второй в мире по числу заразившихся COVID-19

Число заболевших коронавирусом COVID-19 в России по данным на 12 мая увеличилось до 232 200 человек, сообщает оперативный штаб.
Вести.Ru 04:26
9
Происшествия

Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым

Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
165
Хоккей

Йори Лехтеря перешёл в «Спартак»

Во вторник, 12 мая, официальный твиттер-аккаунт «Спартака» сообщил о подписании контракта с Йори Лехтеря.
ГЛАС.RU 04:34
Политика

Путин объявил об окончании нерабочего периода

Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:55
5,6K
Политика

Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая

"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС вчера в 09:41
272
Происшествия

Хозяину хосписа в Красногорске предъявлено обвинение

Газета.Ru 05:25
Общество

Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина

Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:27
364
Здоровье

В Пензе легкие и средние больные переходят в категорию тяжелых

56 человек лежат в отделении реанимации, из них 38 на аппаратах искусственной вентиляции легких.
ПензаИнформ 03:26
2
Общество

В Госдуму внесен законопроект о наказании чиновников за хамство

За оскорбление граждан государственным и муниципальным служащим грозят штрафы до 150 тысяч рублей - такой законопроект внесли в Госдуму глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
Российская газета 03:21
956
Наука

Сверхпроводник сделали источником магнитного поля

Физики экспериментально обнаружили новое квантовое состояние сверхпроводника, в котором материал становится источником магнитного поля.
N+1 02:32
Общество

На Кубани с 1 июня начнут работать санатории

«С 1 июня начинают работать санаторно-курортного комплекса, которые имеют медицинскую лицензию, в строгом соответствии с регламентом, утверждённым Роспотребнадзором», — уточнил Кондратьев.
REGNUM 06:00
3
Общество

Умер русский писатель и националист Константин Крылов

Русский писатель и националист Константин Крылов скончался в Москве. Об этом его жена Надежда Шалимова сообщила в Facebook.
Lenta.ru 05:55
Общество

Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию

Коммерсантъ вчера в 21:40
159
Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
971
Политика

Песков напомнил позицию Путина по голосованию по поправкам к Конституции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского снять вопрос с общероссийским голосованием, потому что указ уже подписан, а ограничения в связи с пандемией могут сохраняться в регионах до конца года.
Российская газета 05:57
4
Политика

«Брат-2»: Как сложилась судьба проститутки Мэрилин, хакера Сетевого и Кости Большого

Комсомольская правда вчера в 07:13
Общество

Вице-мэра Новороссийска уволили из-за шашлыков на самоизоляции

Известия вчера в 17:38
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