Авто
Car.ruДоля займов под залог авто в России выросла в 12 раз
Аналитики рассказали, что чаще всего россияне берут кредит, закладывая при этом Hyundai, Kia и Toyota. Также известно, что около четверти кредитов, взятых автолюбителями под залог транспортного средства в апреле 2020 года, используются для закрытия других займов.
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с чего всё началось
В РФ все чаще закладывают машины для покрытия долгов Почти четверть займов под залог автомобиля в марте—апреле были взяты для погашения других долгов, следует из данных сервиса CarMoney. Доля таких займов выросла в 12 раз по сравнению с показателем за 2019 год, достигнув 24%.Коммерсантъвчера в 17:41
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ИА Красная Весна 04:25
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РБК 01:06
Общество
Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина
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РБК вчера в 12:27
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Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
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Киев, 12 мая 2020, 09:22 — REGNUM Карантинные ограничения на Украине будут продолжены после 22 мая 2020 года, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщил 12 мая телеканал «1+1».
REGNUM 02:22
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В Иркутске осудят инспектора ФСИН за халатное отношение к осужденному
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К 7:50 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,08 (0,27%), до $29,71 за баррель.
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Газета.Ru 00:06
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Mercedes-Benz не смог удержать внешность нового S-Class в секрете до официальной даты дебюта, потому что снимки флагмана немецкой марки просочились на французский сайтWоrldsсоор.
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