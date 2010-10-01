Авто

Car.ruCar.ruДоля займов под залог авто в России выросла в 12 раз

Аналитики рассказали, что чаще всего россияне берут кредит, закладывая при этом Hyundai, Kia и Toyota. Также известно, что около четверти кредитов, взятых автолюбителями под залог транспортного средства в апреле 2020 года, используются для закрытия других займов.
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с чего всё началось

Кредиты попали под колеса

В РФ все чаще закладывают машины для покрытия долгов Почти четверть займов под залог автомобиля в марте—апреле были взяты для погашения других долгов, следует из данных сервиса CarMoney. Доля таких займов выросла в 12 раз по сравнению с показателем за 2019 год, достигнув 24%.
Коммерсантъвчера в 17:41

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В РФ доля займов под залог авто увеличилась в 12 раз

Новые автомобили01:56

Доля займов под залог авто в РФ увеличилась в 12 раз

Автоновости дня01:02

«Ъ»: доля займов под залог автомобиля в России выросла в 12 раз

ТАССвчера в 22:06

Доля займов под залог авто в России увеличилась в 12 раз

Тарантас Ньюсвчера в 23:42

Доля займов под залог авто в России выросла в 12 раз

SpeedMeвчера в 23:04

Доля займов под залог авто в России выросла в 12 раз

Car.ru00:47

Кредиты попали под колеса

Коммерсантъвчера в 17:41
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Комментарии

Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 09:55
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Общество

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
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Шоу-бизнес

Солидная пенсия Юрия Стоянова составляет 60 тысяч рублей

iReactor вчера в 07:28
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Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей

Российские семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, смогут получить за апрель, май и июнь дополнительные выплаты.
РИА Новости вчера в 16:10
Происшествия

С бизнесменов Манашировых сняли одно из обвинений

В окружении бизнесменов отказ следствия решить вопрос с недвижимостью расценивают как желание «раздеть обоих до трусов».
Коммерсантъ вчера в 12:24
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Происшествия

В Кузбассе на военном полигоне погибли два сборщика металлолома

Коммерсантъ 04:11
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Происшествия

Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым

Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая.
ТАСС 03:28
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Общество

Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском вчера в 09:40
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Политика

Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой

Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
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Политика

В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru вчера в 09:25
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Общество

Путин пообещал по 10 тысяч рублей семьям с детьми

Президент Владимир Путин пообещал выплатить по 10 тысяч рублей всем российским семьям с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно.
Медиазона вчера в 09:36
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Здоровье

Человечеству предрекли новую эпидемию после коронавируса

Введенные во всем мире ограничения из-за распространения коронавируса могут привести к началу эпидемии туберкулеза, сообщает CNBC со ссылкой на новое исследование Stop TB Partnership.
Известия вчера в 23:12
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Общество

В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
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Здоровье

Калужская область готовится к первому этапу снятия ограничений

Озвученные Роспотребнадзором показатели, при достижении которых область сможет перейти к первому из трех этапов снятия ограничений, позволяют планировать снятие этих ограничений уже на этой неделе, считает глава Калужской области.
ИА Красная Весна 04:25
Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
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Общество

Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина

Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:27
Общество

Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
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Политика

Правительство Украины продлит карантинные ограничения после 22 мая

Киев, 12 мая 2020, 09:22 — REGNUM Карантинные ограничения на Украине будут продолжены после 22 мая 2020 года, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщил 12 мая телеканал «1+1».
REGNUM 02:22
Происшествия

В Иркутске осудят инспектора ФСИН за халатное отношение к осужденному

В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ФСИН за халатность.
Твой Иркутск 03:28
Энергетика

Brent подорожала до $29,71 за баррель

К 7:50 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,08 (0,27%), до $29,71 за баррель.
Интерфакс 01:12
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
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Происшествия

Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Красноярска

Лайнер "Почта России" совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за проблем с шасси.
Газета.Ru 00:06
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Москва, 10 мая 2020, 11:28 — REGNUM В России за прошедшие сутки выявлено 11 012 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
REGNUM 10 мая в 04:28
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Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры

Mercedes-Benz не смог удержать внешность нового S-Class в секрете до официальной даты дебюта, потому что снимки флагмана немецкой марки просочились на французский сайтWоrldsсоор.
SpeedMe 04:27
Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании в европейской России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской России.
RZN.info вчера в 01:41
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Экономика

Норвегия решила распечатать «кубышку»

По сути, речь идет о продаже менее чем 1% суверенного фонда Норвегии для покрытия дефицита бюджета, возникшего из-за резкого снижения цен на энергоносители и затрат на борьбу с пандемией, говорит управляющий директор «Арбат Капитал Менеджмент» Александр Орлов.
BFM.ru 10 мая в 08:38
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Футбол

«Локомотив» поздравил Юрия Сёмина с 73-летием

REGNUM вчера в 04:38
Происшествия

В Крыму умерли еще два пациента с коронавирусом

РИА Новости 03:39
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Экономика

Путин предложил списать малому и среднему бизнесу налоги за II квартал

Президент России Владимир Путин предложил малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям в пострадавших отраслях экономики списать налоговые платежи за II квартал текущего года.
Rambler News Service вчера в 10:20
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Политика

Путин объявил об окончании нерабочих дней

На совещании с главами субъектов президент России Владимир Путин объявил о долгожданном окончании длительных нерабочих дней.
Блокнот Ставрополь вчера в 09:33
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