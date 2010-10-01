Авто

CarsWeek.ruCarsWeek.ruДоля займов под залог авто в РФ увеличилась в 12 раз

«В настоящее время значительно увеличился спрос на перекредитование, что относится как к микро- и малому бизнесу, активно пользующимися нашими услугами, так и к другим автомобилистам, которым нужны деньги для погашения уже имеющихся кредитов», – рассказали в CarMoney.
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с чего всё началось

Кредиты попали под колеса

В РФ все чаще закладывают машины для покрытия долгов Почти четверть займов под залог автомобиля в марте—апреле были взяты для погашения других долгов, следует из данных сервиса CarMoney. Доля таких займов выросла в 12 раз по сравнению с показателем за 2019 год, достигнув 24%.
Коммерсантъвчера в 17:41

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В России доля займов под залог авто увеличилась в 12 раз

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Доля займов под залог авто в РФ выросла в 12 раз

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Кредиты попали под колеса

Коммерсантъвчера в 17:41

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Доля займов под залог авто в России выросла в 12 раз

SpeedMeвчера в 23:04

«Ъ»: доля займов под залог автомобиля в России выросла в 12 раз

ТАССвчера в 22:06

Доля займов под залог авто в России выросла в 12 раз

Car.ru00:47
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