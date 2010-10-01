В РФ все чаще закладывают машины для покрытия долгов Почти четверть займов под залог автомобиля в марте—апреле были взяты для погашения других долгов, следует из данных сервиса CarMoney. Доля таких займов выросла в 12 раз по сравнению с показателем за 2019 год, достигнув 24%.

с чего всё началось

Россияне начали чаще закладывать свои автомобили для погашения кредитов и долгов. В марте-апреле доля таких займов выросла до 24%, что в 12 раз больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса автозаймов CarMoney.

Доля займов под залог авто в России выросла в 12 раз

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