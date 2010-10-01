Авто
SpeedMeДоля займов под залог авто в России выросла в 12 раз
По данным газеты "Коммерсантъ", которая ссылается на исследование, проведенное сервисом CarMoney в 68 регионах РФ, в апреле почти четверть (24%) займов под залог автомобиля были взяты в России в период с марта по апрель для погашения иных кредитов и долгов, притом что годом ранее данный показатель составлял всего 2%.
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Почти четверть займов под залог автомобиля в марте—апреле были взяты для погашения других долгов, следует из данных сервиса CarMoney. Доля таких займов выросла в 12 раз по сравнению с показателем за 2019 год, достигнув 24%. Одновременно доля займов для развития бизнеса сократилась на треть, до 12%.Коммерсантъвчера в 17:41
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Two of these test jets will head to the @USNavy, where they’ll help pilots familiarize themselves with the updated jets and be used in carrier flight tests. pic.twitter.com/ojmn7Uy4Z0 — Boeing Defense (@BoeingDefense) May 8, 2020 F/A-18 Block III Super Hornet / ©thedrive Другое важное улучшение — новый датчик IRST, повышающий ситуационную осведомленность пилота.
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