Авто

SpeedMeSpeedMeДоля займов под залог авто в России выросла в 12 раз

По данным газеты "Коммерсантъ", которая ссылается на исследование, проведенное сервисом CarMoney в 68 регионах РФ, в апреле почти четверть (24%) займов под залог автомобиля были взяты в России в период с марта по апрель для погашения иных кредитов и долгов, притом что годом ранее данный показатель составлял всего 2%.
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с чего всё началось

Кредиты попали под колеса

Почти четверть займов под залог автомобиля в марте—апреле были взяты для погашения других долгов, следует из данных сервиса CarMoney. Доля таких займов выросла в 12 раз по сравнению с показателем за 2019 год, достигнув 24%. Одновременно доля займов для развития бизнеса сократилась на треть, до 12%.
Коммерсантъвчера в 17:41

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Доля займов под залог автомобиля выросла в 12 раз

Тарантас Ньюсвчера в 23:42

Доля займов под залог авто в России выросла в 12 раз

SpeedMeвчера в 23:04

СМИ: в РФ доля займов под залог автомобиля выросла в 12 раз

Аргументы и Фактывчера в 22:54

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Life.ruвчера в 22:35

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ТАССвчера в 22:06

Россияне закладывают машины для покрытия долгов

URA.Ruвчера в 20:29

Кредиты попали под колеса

Коммерсантъвчера в 17:41
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Комментарии

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«Ахмат» расторгнет контракты с некоторыми игроками из-за кризиса

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В СК рассказали о ставропольце, бросившем гранату во двор соседям

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Биолог рассказала об особенностях формирования иммунитета к COVID-19

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Происшествия

Самолет «Почты России» экстренно сел в аэропорту Красноярска

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Происшествия

Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова

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Происшествия

Сотрудник СК задержан в Волгограде по обвинению в вымогательстве

Волгоград, 10 мая 2020, 23:26 — REGNUM В Волгоградской области сотрудник территориального подразделения управления Следственного комитета России по региону задержан в рамках уголовного дела о вымогательстве, совершенном группой лиц.
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Одиннадцать российских регионов уже могут выйти на второй этап снижения ограничительных мер из-за короновируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Общество

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RT на русском вчера в 09:28
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Политика

Еврокомиссия пригрозила ФРГ санкциями

Напомним, 5 мая Федеральный конституционный суд в Карлсруэ объявил, что программа покупки государственных облигаций стран ЕС Европейским центробанком (ЕЦБ), призванная защитить экономику еврозоны, противоречит законодательству Германии.
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Общество

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После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК.
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К концу столетия уровень моря поднимется на метр

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Любовь Успенская призналась, что узнает о молодежи благодаря «ДОМу-2»

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Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая

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В Алтайском крае 84 человека выздоровели от коронавируса

За последние сутки 84 жителя Алтайского края полностью поправились от коронавируса.
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В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 37 человек

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Общество

Нуждающиеся семьи с детьми смогут получить разово более 30 тыс. рублей

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Более 340 человек заразились коронавирусом в Забайкалье

В Забайкальском крае за последние двое суток выявили 72 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 344 человек.
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