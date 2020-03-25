Авто
Car.ruДоля займов под залог авто в России выросла в 12 раз
Аналитики рассказали, что чаще всего россияне берут кредит, закладывая при этом Hyundai, Kia и Toyota. Также известно, что около четверти кредитов, взятых автолюбителями под залог транспортного средства в апреле 2020 года, используются для закрытия других займов.
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с чего всё началось
В РФ все чаще закладывают машины для покрытия долгов Почти четверть займов под залог автомобиля в марте—апреле были взяты для погашения других долгов, следует из данных сервиса CarMoney. Доля таких займов выросла в 12 раз по сравнению с показателем за 2019 год, достигнув 24%.Коммерсантъвчера в 17:41
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