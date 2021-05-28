Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Доля закупок с участием малого бизнеса выросла в России в два раза с 2017 года

Хорошо ли подобран заголовок?
Доля государственных и муниципальных закупок с участием малого и среднего бизнеса достигла 31%. Показатель увеличился с 2017 года в два раза, сообщил начальник правового управления ФАС России Артем Молчанов.В источнике

С чего всё началось

Наиболее эффективно развивающим конкуренцию регионам могут предусмотреть субсидии

В настоящее время ФАС готовит Нацплан по развитию конкуренции на 2021-2025 годы, он проходит заключительные этапы согласования в правительстве РФ.
ТАССвчера в 10:59

Подробнее о событии

Доля закупок с участием малого бизнеса выросла в России в два раза с 2017 года

Коммерсантъвчера в 15:40

ФАС предлагает давать субсидии регионам, отличившимся в развитии конкуренции

Российская газетавчера в 15:28

В ФАС сообщили, что разногласия в кабмине по пятому антимонопольному пакету урегулированы

ТАССвчера в 15:44
Показать все источники
Интересное