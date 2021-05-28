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Доля государственных и муниципальных закупок с участием малого и среднего бизнеса достигла 31%. Показатель увеличился с 2017 года в два раза, сообщил начальник правового управления ФАС России Артем Молчанов.

С чего всё началось Наиболее эффективно развивающим конкуренцию регионам могут предусмотреть субсидии В настоящее время ФАС готовит Нацплан по развитию конкуренции на 2021-2025 годы, он проходит заключительные этапы согласования в правительстве РФ. ТАСС вчера в 10:59