Доля закупок с участием малого бизнеса выросла в России в два раза с 2017 года
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Доля государственных и муниципальных закупок с участием малого и среднего бизнеса достигла 31%. Показатель увеличился с 2017 года в два раза, сообщил начальник правового управления ФАС России Артем Молчанов.В источнике
С чего всё началось
Наиболее эффективно развивающим конкуренцию регионам могут предусмотреть субсидии
В настоящее время ФАС готовит Нацплан по развитию конкуренции на 2021-2025 годы, он проходит заключительные этапы согласования в правительстве РФ.
ТАССвчера в 10:59
Доля закупок с участием малого бизнеса выросла в России в два раза с 2017 года
Коммерсантъвчера в 15:40
ФАС предлагает давать субсидии регионам, отличившимся в развитии конкуренции
Российская газетавчера в 15:28
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