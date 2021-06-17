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Экономика

Доля заявлений о смене пенсионного фонда выросла в России

Заявления на перевод пенсионных накоплений между страховщиками по состоянию на 1 июня подали 42 тысячи россиян.
Экономика сегодня
Точной статистики за аналогичный период прошлого года нет, но аналитики рекомендуют сравнивать показатель с результатом первого квартала 2020-го, когда перевод осуществили 23,2 тысячи граждан.
Lenta.ru
По информации издания, половина заявлений пришлась на возврат застрахованных лиц в ПФР.
Piter.tv
Вместе с тем возросла доля заявлений о смене одного НПФ на другой — с 13,6% до 35,7%. Выросло и количество желающих перейти из ПФР в НПФ.
Коммерсантъ

С чего всё началось

Граждане вновь занялись перекладыванием накоплений

НПФ успели наладить операционные процессы и переформатировали работу с агентами. Граждане между тем по-прежнему подают в основном досрочные заявления на перевод пенсионных накоплений, теряя инвестиционный доход. Впрочем, в этой кампании потеря дохода будет только за один год.
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