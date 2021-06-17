Доля заявлений о смене пенсионного фонда выросла в России
Заявления на перевод пенсионных накоплений между страховщиками по состоянию на 1 июня подали 42 тысячи россиян.
Точной статистики за аналогичный период прошлого года нет, но аналитики рекомендуют сравнивать показатель с результатом первого квартала 2020-го, когда перевод осуществили 23,2 тысячи граждан.
Вместе с тем возросла доля заявлений о смене одного НПФ на другой — с 13,6% до 35,7%. Выросло и количество желающих перейти из ПФР в НПФ.
С чего всё началось
Граждане вновь занялись перекладыванием накоплений
НПФ успели наладить операционные процессы и переформатировали работу с агентами. Граждане между тем по-прежнему подают в основном досрочные заявления на перевод пенсионных накоплений, теряя инвестиционный доход. Впрочем, в этой кампании потеря дохода будет только за один год.
Коммерсантъвчера в 18:29
Заявление на переход от одного страховщика к другому нужно подать не позднее 1 декабря
Ставропольская правдавчера в 03:57