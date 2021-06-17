НПФ успели наладить операционные процессы и переформатировали работу с агентами. Граждане между тем по-прежнему подают в основном досрочные заявления на перевод пенсионных накоплений, теряя инвестиционный доход. Впрочем, в этой кампании потеря дохода будет только за один год.

Коммерсантъ вчера в 18:29