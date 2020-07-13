В Москве в июне от коронавируса умерло на 35% меньше пациентов, чем в мае. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы в понедельник, 13 июля.

Доля жертв коронавируса в Москве сократилась в июне на 35%

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