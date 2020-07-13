Коронавирус

ИзвестияИзвестияДоля жертв коронавируса в Москве сократилась в июне на 35%

Накануне в оперштабе рассказали, что в Москве доля выявляемых за неделю новых случаев коронавируса сократилась почти на 60% по сравнению с данными июня.
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с чего всё началось
Показатель смертей в 2020 году превысил средний показатель в этом месяце за последние три года на 3 687 случаев, сообщает
 департамент здравоохранения столицы.
РБК13:20

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В Москве за сутки скончались 37 пациентов с коронавирусом

Известия16:04

Власти Москвы отчитались об увеличении смертности в июне

РБК13:49

Депздрав Москвы опубликовал данные о смертности за июнь

Вечерняя Москва13:17

Депздрав Москвы прогнозирует двукратное снижение смертности от COVID-19 за июль

Агентство Москва13:31

Власти Москвы опубликовали данные смертности за июнь

Моссовет13:18

Смертность от COVID-19 в Москве за июнь на 35% ниже мая

Москва 2413:34

В Москве от коронавируса в июне умерло на 35% меньше пациентов, чем в мае

ТАСС13:08
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 18:27, Ашберн
Общество

Адвокат Сафронова рассказал детали позиции ФСБ по делу о госизмене

По версии следователей, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, при общении с зарубежными спецслужбами использовал программное обеспечение для шифрования, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:19
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Хоккей

«Миннесота» объявила о подписании контракта с Кириллом Капризовым

Российский нападающий Кирилл Капризов заключил контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд», информирует официальный сайт клуба.
Чемпионат 12:09
Космос

На снимке с Красной планеты уфолог нашел голову рогатого существа

На фото запечатлен каньон в Долине Маринер, на стене которого Уоринг рассмотрел высеченную голову некого рогатого существа.
Evo-rus.com 04:26
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Происшествия

Тело актрисы из сериала Glee Наи Риверы нашли в озере в Калифорнии

ТАСС 17:22
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Энергетика

«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона

НАК "Нафтогаз Украины" заявляет об угрозе срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
РИА Новости 15:15
Кино

Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом

Эксклюзивно на платформе потокового сервиса Apple TV+ 10 июля состоялся релиз героической военной драмы с Томом Хэнксом «Грейхаунд».
Киноафиша России 09:36
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Общество

Минтруд пояснил порядок выплат компенсаций за «удаленку»

Минтруд разъяснил порядок оплаты сверхурочной работы на удаленке, а также пояснил, что вопросы о компенсациях для сотрудников за потраченную электроэнергию и использование личного оборудования будут решаться в соответствии с актами организаций и трудовыми договорами.
Газета.Ru 16:46
Космос

NASA предупредило о скором пролёте астероида на расстоянии меньшем, чем до Луны

Ожидается, что первого сентября оно приблизится к Земле на расстоянии порядка 71 тысячи 805 километров.
Evo-rus.com 10:34
Космос

Рогозин заявил о готовности космонавтов летать на кораблях Илона Маска

РБК 15:51
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Общество

Шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова обвинили в домогательствах

ПолитРоссия 13:03
Политика

Эрдоган отклонил международное осуждение в связи с преобразованием собора Святой Софии в мечеть

Московский Комсомолец Турция 03:02
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Гаджеты

Apple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBook

Американская компания предупреждает, что владельцы гаджетов с установленными защитными накладками или шторками могут повредить дисплей устройства при закрывании крыши «доработанного» гаджета.
Evo-rus.com 09:16
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Экономика

Кудрин сообщил о застое в экономике

Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости 11 июля в 18:40
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Общество

«Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий

Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс».
Ведомости 10:34
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Общество

Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
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Наука

Названы повышающие риск заражения коронавирусом факторы

В свою очередь, китайские исследователи пришли к выводу, что одним из важных факторов, которые повышают риск смертности от коронавирусной инфекции COVID-19, является повышенное содержание сахара в крови — гипергликемия.
Lenta.ru 16:53
Общество

Переехавшим из Приамурья ветеранам труда сохранят региональную доплату

Переехавшим из Приамурья жителям области, имеющим звание «Ветеран труда», сохранят ежемесячную региональную доплату к пенсии.
ИА Порт Амур 07:30
Общество

Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых

Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском 16:31
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Происшествия

Появилось новое видео с Ефремовым после смертельного ДТП

REGNUM 12:48
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Экономика

Дефицит бюджета США за июнь достиг рекордного показателя

Дефицит американского бюджета за июнь текущего года превысил $864 млрд, следует из распространенных в понедельник данных Минфина США.
ТАСС 15:22
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Футбол

Самая красивая болельщица 28-го тура РПЛ. Выбираем!

В этой подборке прекрасные болельщицы из Москвы, Сочи и Краснодара.
Чемпионат 16:00
Киберспорт

Составы Virtus.pro по Доте вошли в топ-3 Европы по основным показателям на турнирах

Инфографика выступления команд из Европы и СНГ По словам представителей клуба, с начала пандемии коронавируса составы Virtus.pro по Dota 2 вошли в топ-3 Европы и СНГ по сумме выигранных призовых, процентам побед в матчах и призовым местам на чемпионатах.
Dota2.ru 12:17
Футбол

РФС выпустил спецпроект к юбилею победы сборной СССР на Евро

Lenta.ru 10 июля в 16:49
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Происшествия

Собчак потребовала возбудить дело из-за нападения в монастыре на Урале

Lenta.ru 15:39
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Происшествия

Невеста скончалась во время свадебного банкета в Москве

На свадебном банкете в ресторане на юге Москвы скончалась невеста, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 11 июля.
Известия 11 июля в 17:29
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Политика

Süddeutsche Zeitung: Письмо Бундестага в США насчет «Северного потока — 2»

Председатель комитета по вопросам экономики и энергетики бундестага Клаус Эрнст (представитель партии «Левые») призвал сенаторов и членов палаты представителей Конгресса США воздержаться от запланированного ужесточения американских санкций против практически достроенного газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
Евразия Daily 09:52
Происшествия

Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки

Российская газета 11:21
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Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

RT на русском 08:08
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Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 08:53
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Общество

В Южно-Сахалинске из-за аварии на сетях отменяют прием в стоматологии

Приемы прекращены до 13.00 — до планируемого возобновления подачи электричества.
Сахалин.Инфо 18:15
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