с чего всё началось

Накануне в оперштабе рассказали, что в Москве доля выявляемых за неделю новых случаев коронавируса сократилась почти на 60% по сравнению с данными июня.

Доля жертв коронавируса в Москве сократилась в июне на 35%

Общество Адвокат Сафронова рассказал детали позиции ФСБ по делу о госизмене По версии следователей, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, при общении с зарубежными спецслужбами использовал программное обеспечение для шифрования, сообщил адвокат Иван Павлов. 252

Хоккей «Миннесота» объявила о подписании контракта с Кириллом Капризовым Российский нападающий Кирилл Капризов заключил контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд», информирует официальный сайт клуба.

Энергетика «Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона НАК "Нафтогаз Украины" заявляет об угрозе срыва отопительного сезона из-за долгов теплопроизводителей, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

Кино Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом Эксклюзивно на платформе потокового сервиса Apple TV+ 10 июля состоялся релиз героической военной драмы с Томом Хэнксом «Грейхаунд». 2

Общество Минтруд пояснил порядок выплат компенсаций за «удаленку» Минтруд разъяснил порядок оплаты сверхурочной работы на удаленке, а также пояснил, что вопросы о компенсациях для сотрудников за потраченную электроэнергию и использование личного оборудования будут решаться в соответствии с актами организаций и трудовыми договорами.

Космос NASA предупредило о скором пролёте астероида на расстоянии меньшем, чем до Луны Ожидается, что первого сентября оно приблизится к Земле на расстоянии порядка 71 тысячи 805 километров.

Гаджеты Apple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBook Американская компания предупреждает, что владельцы гаджетов с установленными защитными накладками или шторками могут повредить дисплей устройства при закрывании крыши «доработанного» гаджета. 105

Экономика Кудрин сообщил о застое в экономике Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы. 2,6K

Общество «Золотую судью» Елену Хахалеву лишили судейских полномочий Судью Елену Хахалеву, покинувшую пост председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда после роскошной свадьбы дочери, лишили судейских полномочий, сообщил «Интерфакс». 754

Общество Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19 Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19. 511

Наука Названы повышающие риск заражения коронавирусом факторы В свою очередь, китайские исследователи пришли к выводу, что одним из важных факторов, которые повышают риск смертности от коронавирусной инфекции COVID-19, является повышенное содержание сахара в крови — гипергликемия.

Общество Переехавшим из Приамурья ветеранам труда сохранят региональную доплату Переехавшим из Приамурья жителям области, имеющим звание «Ветеран труда», сохранят ежемесячную региональную доплату к пенсии.

Общество Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство. 344

Экономика Дефицит бюджета США за июнь достиг рекордного показателя Дефицит американского бюджета за июнь текущего года превысил $864 млрд, следует из распространенных в понедельник данных Минфина США. 18

Киберспорт Составы Virtus.pro по Доте вошли в топ-3 Европы по основным показателям на турнирах Инфографика выступления команд из Европы и СНГ По словам представителей клуба, с начала пандемии коронавируса составы Virtus.pro по Dota 2 вошли в топ-3 Европы и СНГ по сумме выигранных призовых, процентам побед в матчах и призовым местам на чемпионатах.

Происшествия Невеста скончалась во время свадебного банкета в Москве На свадебном банкете в ресторане на юге Москвы скончалась невеста, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 11 июля. 684

Политика Süddeutsche Zeitung: Письмо Бундестага в США насчет «Северного потока — 2» Председатель комитета по вопросам экономики и энергетики бундестага Клаус Эрнст (представитель партии «Левые») призвал сенаторов и членов палаты представителей Конгресса США воздержаться от запланированного ужесточения американских санкций против практически достроенного газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.