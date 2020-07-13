Коронавирус

ИзвестияИзвестияДоля жертв коронавируса в Москве сократилась в июне на 35%

Накануне в оперштабе рассказали, что в Москве доля выявляемых за неделю новых случаев коронавируса сократилась почти на 60% по сравнению с данными июня.
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с чего всё началось
Показатель смертей в 2020 году превысил средний показатель в этом месяце за последние три года на 3 687 случаев, сообщает
 департамент здравоохранения столицы.
РБК13:20

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В Москве за сутки скончались 37 пациентов с коронавирусом

Известия16:04

Власти Москвы отчитались об увеличении смертности в июне

РБК13:49

Депздрав Москвы опубликовал данные о смертности за июнь

Вечерняя Москва13:17

Депздрав Москвы прогнозирует двукратное снижение смертности от COVID-19 за июль

Агентство Москва13:31

Власти Москвы опубликовали данные смертности за июнь

Моссовет13:18

Смертность от COVID-19 в Москве за июнь на 35% ниже мая

Москва 2413:34

В Москве от коронавируса в июне умерло на 35% меньше пациентов, чем в мае

ТАСС13:08
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Общество

СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

Росбалт 07:56
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Футбол

Московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в 28-м туре РПЛ

Прошедшая встреча между столичным ЦСКА и казанским «Рубином» в рамках российского чемпионата по футболу завершилась мировой.
CT news 04:16
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Происшествия

Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира

Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
Газета.Ru 17:02
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
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Культура

Стас Михайлов прервал свое выступление и промок из-за Лукашенко

Певец пожал Лукашенко руку, после чего обнял главу государства. Происходящее вызвало улыбку на лице белорусского президента.
Evo-rus.com вчера в 10:27
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Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Сегодня печальную новость появилась от голливудского актера Джона Траволта, который сообщил о смерти своей супруги 57-летней актрисы Келли Престон.
Bimru.ru 04:01
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Общество

В Приморье разрешили возобновить уличную торговлю и работу лагерей

"Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, эпидемиологическая ситуация в Приморье сегодня позволяет начать летнюю оздоровительную кампанию, разрешить работу непродовольственных магазинов площадью до 800 кв. м, организовать уличную торговлю", - сообщает пресс-служба.
ТАСС 22:23
Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 11:59
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Происшествия

Тело актрисы из сериала Glee Наи Риверы нашли в озере в Калифорнии

ТАСС 17:22
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Общество

Обе нитки «Северного потока» приостановили

Обе нитки газопровода «Северный поток» будут остановлены на плановое техобслуживание с 14 по 26 июля.
Lenta.ru 21:44
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Общество

Жители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала

В Хабаровске местные жители вновь вышли на несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК вчера в 08:59
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Кино

Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом

Эксклюзивно на платформе потокового сервиса Apple TV+ 10 июля состоялся релиз героической военной драмы с Томом Хэнксом «Грейхаунд».
Киноафиша России 09:36
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Армия и оружие

Парламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт

Вести.Ru 20:40
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Армия и оружие

Задержанные в Сирии боевики собирали данные о российских объектах

Трое боевиков из группировки "Магавир ас-Саура", которых задержали и доставили в сирийский город Тадмор близ Пальмиры, сообщили, что им ставили задачу собирать информацию о российских объектах.
РИА Новости 22:18
Политика

В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края

Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР.
REGNUM 20:14
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Политика

Генерал ФСБ заявил о беспомощности властей из-за дела Фургала

Прилетевший в регион вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что у людей есть право выражать свое мнение и очень много людей вышли поддержать Фургала.
Московский Комсомолец 10:50
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Происшествия

В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета

В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
Известия 19:26
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Экономика

Рынок российских акций завершил торги снижением индексов

Индекс МосБиржи снизился на 1,22% и по итогам основных торгов составил 2766,79 пункта. Индекс РТС опустился на 0,9% - до 1234,5 пункта.
Финмаркет 11:59
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Общество

В США миллиардеры потребовали повысить налог на богатство

Миллиардеры требуют начать регулярно повышать налоги на богатство, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.
Аргументы недели 09:26
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Происшествия

В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком

В результате происшествия две женщины, находившиеся на переднем и заднем пассажирских автомобильных сидениях, погибли на месте происшествия.
РИА Новости 23:00
Игры

Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

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Наука

Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые

В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот.
Faktom 01:51
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Шоу-бизнес

Рудковская довела до слез певицу Дакоту из-за сумки Louis Vuitton

Певица и композитор Рита Дакота пожаловалась в соцсетях на продюсера Яну Рудковскую, супругу фигуриста Евгения Плющенко.
АБН 11 июля в 14:23
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Фигурное катание

Тутберидзе победила в номинации «Лучший тренер» по версии ISU

CT news 06:52
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Здоровье

Лекарство от коронавируса оказалось опасным

Доктор медицинских наук Василий Власов отметил, что на сегодняшний день полноценного препарата против коронавируса так и не разработано.
Аргументы недели 11:50
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Технологии

В России с 15 июля планируют запустить музыкальный сервис Spotify

Музыкальный сервис Spotify собираются запустить в России с 15 июля.
TV Губерния 02:33
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Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
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Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 19:46
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Энергетика

Глава сланцевой компании заявил о прошедшем в США пике добычи нефти

США прошли пик добычи нефти, заявил в интервью Financial Times глава сланцевой компании Parsley Energy Мэтт Галлахер.
РБК 10:33
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Здоровье

Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
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