с чего всё началось

Накануне в оперштабе рассказали, что в Москве доля выявляемых за неделю новых случаев коронавируса сократилась почти на 60% по сравнению с данными июня.

Доля жертв коронавируса в Москве сократилась в июне на 35%

Происшествия Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах. 139

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Происшествия В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком В результате происшествия две женщины, находившиеся на переднем и заднем пассажирских автомобильных сидениях, погибли на месте происшествия.

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Здоровье Лекарство от коронавируса оказалось опасным Доктор медицинских наук Василий Власов отметил, что на сегодняшний день полноценного препарата против коронавируса так и не разработано. 2

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