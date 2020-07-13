Коронавирус
ИзвестияДоля жертв коронавируса в Москве сократилась в июне на 35%
Накануне в оперштабе рассказали, что в Москве доля выявляемых за неделю новых случаев коронавируса сократилась почти на 60% по сравнению с данными июня.
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Депздрав Москвы прогнозирует двукратное снижение смертности от COVID-19 за июль
Агентство Москва13:31
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 23:04, Ашберн
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Росбалт 07:56
Футбол
Московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в 28-м туре РПЛ
Прошедшая встреча между столичным ЦСКА и казанским «Рубином» в рамках российского чемпионата по футболу завершилась мировой.
CT news 04:16
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Петрозаводске из-за курившего пассажира
Самолет, выполнявший рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Петрозаводска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.
Газета.Ru 17:02
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
Культура
Стас Михайлов прервал свое выступление и промок из-за Лукашенко
Певец пожал Лукашенко руку, после чего обнял главу государства. Происходящее вызвало улыбку на лице белорусского президента.
Evo-rus.com вчера в 10:27
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Сегодня печальную новость появилась от голливудского актера Джона Траволта, который сообщил о смерти своей супруги 57-летней актрисы Келли Престон.
Bimru.ru 04:01
Общество
В Приморье разрешили возобновить уличную торговлю и работу лагерей
"Как доложила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, эпидемиологическая ситуация в Приморье сегодня позволяет начать летнюю оздоровительную кампанию, разрешить работу непродовольственных магазинов площадью до 800 кв. м, организовать уличную торговлю", - сообщает пресс-служба.
ТАСС 22:23
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 11:59
Общество
Обе нитки «Северного потока» приостановили
Обе нитки газопровода «Северный поток» будут остановлены на плановое техобслуживание с 14 по 26 июля.
Lenta.ru 21:44
Общество
Жители Хабаровска устроили третье шествие в поддержку Фургала
В Хабаровске местные жители вновь вышли на несанкционированные акции в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств губернатора края Сергея Фургала.
РБК вчера в 08:59
Кино
Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
Эксклюзивно на платформе потокового сервиса Apple TV+ 10 июля состоялся релиз героической военной драмы с Томом Хэнксом «Грейхаунд».
Киноафиша России 09:36
Армия и оружие
Парламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт
Вести.Ru 20:40
Армия и оружие
Задержанные в Сирии боевики собирали данные о российских объектах
Трое боевиков из группировки "Магавир ас-Саура", которых задержали и доставили в сирийский город Тадмор близ Пальмиры, сообщили, что им ставили задачу собирать информацию о российских объектах.
РИА Новости 22:18
Политика
В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края
Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР.
REGNUM 20:14
Политика
Генерал ФСБ заявил о беспомощности властей из-за дела Фургала
Прилетевший в регион вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что у людей есть право выражать свое мнение и очень много людей вышли поддержать Фургала.
Московский Комсомолец 10:50
Происшествия
В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета
В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
Известия 19:26
Экономика
Рынок российских акций завершил торги снижением индексов
Индекс МосБиржи снизился на 1,22% и по итогам основных торгов составил 2766,79 пункта. Индекс РТС опустился на 0,9% - до 1234,5 пункта.
Финмаркет 11:59
Общество
В США миллиардеры потребовали повысить налог на богатство
Миллиардеры требуют начать регулярно повышать налоги на богатство, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.
Аргументы недели 09:26
Происшествия
В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком
В результате происшествия две женщины, находившиеся на переднем и заднем пассажирских автомобильных сидениях, погибли на месте происшествия.
РИА Новости 23:00
Игры
Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2
Чемпионат 04:10
Наука
Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые
В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот.
Faktom 01:51
Шоу-бизнес
Рудковская довела до слез певицу Дакоту из-за сумки Louis Vuitton
Певица и композитор Рита Дакота пожаловалась в соцсетях на продюсера Яну Рудковскую, супругу фигуриста Евгения Плющенко.
АБН 11 июля в 14:23
Здоровье
Лекарство от коронавируса оказалось опасным
Доктор медицинских наук Василий Власов отметил, что на сегодняшний день полноценного препарата против коронавируса так и не разработано.
Аргументы недели 11:50
Технологии
В России с 15 июля планируют запустить музыкальный сервис Spotify
Музыкальный сервис Spotify собираются запустить в России с 15 июля.
TV Губерния 02:33
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 19:46
Энергетика
Глава сланцевой компании заявил о прошедшем в США пике добычи нефти
США прошли пик добычи нефти, заявил в интервью Financial Times глава сланцевой компании Parsley Energy Мэтт Галлахер.
РБК 10:33
Здоровье
Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19
Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52