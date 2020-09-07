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Долю переболевших коронавирусом россиян назвал Роспотребнадзор

С 1 января 2020 года коронавирусом переболели менее 1% россиян, а именно 0,6% населения страны. Такие данные приводит глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что Россия является лидером по числу обследованных пациентов на 100 тысяч жителей государства.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Попова заявила, что клинические испытания вакцины от коронавируса завершатся 30 сентября

Клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной центром "Вектор", завершатся 30 сентября.
ТАСС03:16
Подробнее о событии
Российская газета

Попова: В разных регионах от 4 до 50% населения имеют иммунитет к коронавирусу

Российская газета04:10
Life.ru

Попова рассказала об иммунитете к коронавирусу в регионах

Life.ru04:20
Газета.Ru

Попова назвала долю переболевших коронавирусом россиян

Газета.Ru03:54
Lenta.ru

В Роспотребнадзоре назвали долю переболевших COVID-19 россиян

Lenta.ru03:52
RT на русском

Попова назвала долю переболевших коронавирусом россиян

RT на русском03:58
Известия

Глава Роспотребнадзора назвала процент переболевших COVID-19 россиян

Известия03:02
РИА Новости

Роспотребнадзор назвал показатели иммунитета к коронавирусу в регионах

РИА Новости03:44

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Процесс еще в самом начале и займет долгие годы, но сама перспектива подобного развития событий до такой степени пугает Вашингтон, что и Дональд Трамп, и команда Джо Байдена демонстрируют максимальную готовность к тому, чтобы уничтожить Китай или в экономическом, или в прямом смысле до того, как "доллароцентричной" финансовой системе придет конец.
РИА Новости01:00
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Грузинская оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера

Оппозиционные в Грузии партия "Единое национальное движение" и объединение "Сила в единстве" решили выдвинуть экс-президента страны Михаила Саакашвили на пост премьера в случае победы на предстоящих парламентских выборах, заявил на брифинге их лидер Григол Вашадзе.
РИА Новости05:37
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ФНБ в августе вырос на 298 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 сентября составил 13 трлн 256,7 млрд рублей, или 11,7% прогнозного ВВП на 2020 год, что эквивалентно $177,612 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.
Интерфакс04:33
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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Миранчук подписал контракт с «Аталантой» по схеме «4+1»

Компания «SILA International Lawyers», юристы которой оказывали юридическое сопровождение в ходе подписания контракта полузащитника Алексея Миранчука с «Аталантой», сообщила, на какой срок рассчитано соглашение между сторонами.
Бомбардир.ру05:46