Долю переболевших коронавирусом россиян назвал Роспотребнадзор
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С 1 января 2020 года коронавирусом переболели менее 1% россиян, а именно 0,6% населения страны. Такие данные приводит глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что Россия является лидером по числу обследованных пациентов на 100 тысяч жителей государства.В источнике
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