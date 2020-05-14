Общество

Парламентская газетаПарламентская газетаДолжникам сохранят прожиточный минимум

Законопроект, устанавливающий порядок взыскания средств с должника, чьи доходы не превышают прожиточного минимума, внесли в Государственную Думу. Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты».
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Госдума рассмотрит законопроект о прожиточном минимуме для должников

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Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая ситуация в России меняется, что дает возможность сосредоточиться на других вопросах текущей и долгосрочной повестки развития страны.
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Армия и оружие

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Российская газета 07:45
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Общество

Названы последствия отказа от карантина Швеции

Названы последствия отказа Швеции от карантина, сообщает ToDay News Ufa.
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Происшествия

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В Петербурге Невский суд прекратил уголовное дело замдиректора районного Центра социальной помощи семье и детям Елены Саловой, которая обвинялась в нецелевом расходовании более чем 109 млн рублей из бюджета.
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Общество

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РИА Новости вчера в 17:34
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Культура

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Киберспорт

Sports.ru проинвестирует в киберспортивный стартап eForce

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