Инициатива литовских властей по ограничению транзита грузов из Белоруссии может серьезно повлиять на ситуацию в Калининградской области, об этом в беседе с РИА "Новости" заявил губернатор региона Антон Алиханов, комментируя предложение министерства транспорта Литвы о санкциях в отношении продукции, которая так или иначе прибывает с белорусской границы.