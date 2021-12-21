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Должники по ЖКУ в России смогут получать субсидии на квартплату в 2022 году

Субсидии на жилищно-коммунальные услуги смогут с Нового года получать многие должники.
Российская газета
Субсидии положены жителям, у которых оплата ЖКУ превышает определенную долю семейного бюджета.
Российская газета
Новый порядок оформления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг будет введен с 1 января 2022 года, заверили в пресс-службе Минстроя.
Российская газета
Предполагается, что органы соцзащиты при поступлении заявления гражданина на субсидию будут направлять запросы через ГИС ЖКХ поставщикам жилищно-коммунальных услуг.
ВЕСТИ: Приморье

Подробнее о событии

Россияне с долгами по ЖКУ начнут получать субсидии на квартплату
Общественная служба новостей01:28
Субсидии на квартплату смогут получать даже должники
Российская газета17:40
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С 2022 года субсидию на квартплату получат даже должники
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СМИ: С 2022 года субсидии на оплату ЖКУ смогут получать должники
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Субсидии на квартплату с 2022 года смогут получать даже должники
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Должники по ЖКУ в России смогут получать субсидии на квартплату в 2022 году
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