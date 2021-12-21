В будущем предполагается ввести более мягкие условия: отказать в предоставлении субсидии смогут только закоренелым должникам - если дело о взыскании долга уже было рассмотрено в суде и задолженность подтверждается вступившим в силу судебным актом.
Западные аналитики считают инициативу Путина невыполнимой, поскольку Москва якобы выставила Вашингтону и НАТО нереализуемые требования. ruy.ru Датские обозреватели считают, что после российского ультиматума есть два сценария.
С 1 января следующего года размер страховых выплат неработающих российских пенсионеров будет увеличен на 5,9%. Произойдет это из-за плановой индексации, которую ежегодно проводят власти Российской Федерации.