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С 1 апреля должников по недвижимости могут выселить из единственного жилья

Уже 1 апреля в России перестает действовать рекомендация Центробанка для кредитных организаций не оформлять взыскания в отношении россиян на заложенные в долг квартиры в случае, если данная недвижимость является единственным жильем заемщика.В источнике
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С чего всё началось

Должники с 1 апреля могут лишиться единственного жилья, рассказал юрист

В России с 1 апреля перестает действовать рекомендация ЦБ РФ для банков не обращать взыскание на заложенные квартиры, если они являются единственным жильем заемщика, а также больше будет нельзя взять ипотечные каникулы по причине заболевания коронавирусом или же существенной потери дохода, рассказал РИА Недвижимость партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.
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