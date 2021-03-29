Уже 1 апреля в России перестает действовать рекомендация Центробанка для кредитных организаций не оформлять взыскания в отношении россиян на заложенные в долг квартиры в случае, если данная недвижимость является единственным жильем заемщика.

С чего всё началось Должники с 1 апреля могут лишиться единственного жилья, рассказал юрист В России с 1 апреля перестает действовать рекомендация ЦБ РФ для банков не обращать взыскание на заложенные квартиры, если они являются единственным жильем заемщика, а также больше будет нельзя взять ипотечные каникулы по причине заболевания коронавирусом или же существенной потери дохода, рассказал РИА Недвижимость партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. РИА Новости 20:00