Экономика
РИА Новости«Дом.РФ» ожидает снижения ставок по ипотеке ниже 8% раньше 2024 года
Ставки по ипотеке снизятся до 8% раньше 2024 года, рассказал журналистам в кулуарах Восточного экономического форума генеральный директор "Дом.РФ" Александр Плутник.
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Экономика
Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке.
РБК 04:24
Гаджеты
Puma анонсировала свои первые смарт-часы
Компания Puma анонсировала смарт-часы, разработанные совместно с Fossil Group.
ITZine.ru 05:32
Шоу-бизнес
Пережившего инсульт Валентина Гафта частично парализовало
Актуальные Новости 05:06
Происшествия
Против Абызова возбудили третье уголовное дело
Следствие возбудило против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова третье уголовное дело — об отмывании преступных доходов, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Аснис.
РИА Новости 05:57
Политика
Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ранее предлагал американскому коллеге Дональду Трампу купить российский ударный гиперзвуковой комплекс.
Известия 06:31
Армия и оружие
В Эстонии обнаружили секретную базу спецназа США
Российская газета вчера в 15:19
Политика
Финляндия признана самой безопасной в мире страной для туристов
Финляндия признана самой безопасной в мире страной для туризма.
ТАСС 06:27
Политика
Путин пообещал, что вопрос обмена заключенными с Украиной решат в ближайшее время
Вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной будет решен в ближайшее время, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктором Медведчуком.
Взгляд.ру 07:15
Политика
Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции
Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
РИА Новости 05:53
Происшествия
Трое солдат, по которым на учениях выстрелили из танка, отсудили у Минобороны четыре миллиона рублей
Трое бывших рядовых отсудили у Минобороны четыре миллиона рублей компенсации за инцидент на военных учениях, во время которых по ним выстрелили из танка.
Дождь 07:04
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Происшествия
В Дагестане два человека погибли при столкновении автомобиля с поездом
"В результате столкновения внедорожника с поездом погибли два человека, ещё двое госпитализированы в больницу", - рассказал собеседник агентства.
РИА Новости 05:00
Политика
Путин пошутил про предельный возраст президента
Президент России Владимир Путин ответил на слова премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада о предельном возрасте для руководителя страны.
News.ru 05:51
Транспорт
Собянин открыл развязку МКАД и южного дублера Кутузовского проспекта
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл транспортную развязку МКАД на пересечении с улицей Генерала Дорохова, реконструкция которой была проведена в рекордно короткие сроки - всего за 1,5 года, и предложил москвичам придумать название для новой вылетной магистрали с рабочим названием южный дублер Кутузовского проспекта.
РИА Новости 04:56
Авто
Toyota до 2028 года вложит 20 млрд рублей в завод в Петербурге
Все средства направят на модернизацию производственных мощностей Концерн Toyota до 2028 года инвестирует в свой петербургский завод 20 млрд рублей.
Piter.tv 06:27
Происшествия
В Японии 30 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком
Не менее 30 человек пострадали в результате столкновения поезда с грузовиком в японском городе Иокогама, передает агентство Киодо со ссылкой на спасателей.
РИА Новости 00:17
Транспорт
Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона
C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение.
РБК вчера в 23:00
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru вчера в 03:22
Единоборства
Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов перед боем на UFC 242
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и американский боец смешанного стиля Дастин Порье провели дуэль взглядов перед титульным поединком на турнире UFC 242.
RT на русском 06:38
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия
Ураган «Дориан» вынес на пляжи Флориды брикеты с кокаином
Ураган «Дориан» вынес на пляжи американского штата Флорида 26 кг кокаина.
News.ru 04:40
Футбол
Форлан прогнозирует победу «Атлетико» в Примере
Бывший форвард сборной Уругвая и мадридского "Атлетико" Диего Форлан оценил шансы команд на победу в Примере в наступившем сезоне.
Sport.ru 06:58
Культура
Екатеринодарский бал пройдет 7 сентября в Городском саду Краснодара
Екатеринодарский городской бал откроется 7 сентября в 16.00 и будет длиться около 4 часов.
Кубанские новости 04:28
Общество
Медведев распорядился закупить иностранные лекарства для детей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на закупку зарубежных лекарств для детей, сообщает ТАСС в четверг, 5 сентября.
Известия 07:17
Транспорт
В Петербурге открыли новые станции метро Фрунзенского радиуса
В четверг, 5 сентября, в Петербурге открыли новые станции метро Фрунзенского радиуса.
Форпост Северо-Запад 03:32
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Происшествия
Грузовик протаранил группу школьников в Китае
Грузовик сбил группу школьников в Гуанси-Чжуанском автономном районе, на юге Китая.
Life.ru 02:31
Политика
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Интерфакс 04:54