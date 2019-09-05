Ставки по ипотеке снизятся до 8% раньше 2024 года, рассказал журналистам в кулуарах Восточного экономического форума генеральный директор "Дом.РФ" Александр Плутник.

«Дом.РФ» ожидает снижения ставок по ипотеке ниже 8% раньше 2024 года

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