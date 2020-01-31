Цель по ипотечной ставке в 8,7% будет достигнута в России уже в первом полугодии 2020 года, говорится в сообщении компании "Дом.РФ".

«Дом.РФ»: ставка ипотеки в 8,7% будет достигнута в первом полугодии

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