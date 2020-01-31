Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Дом.РФ»: ставка ипотеки в 8,7% будет достигнута в первом полугодии

Цель по ипотечной ставке в 8,7% будет достигнута в России уже в первом полугодии 2020 года, говорится в сообщении компании "Дом.РФ".
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Как могут измениться ипотечные ставки в России в 2020 году

RT на русскомвчера в 09:10

Средняя ставка выданной ипотеки упала до 9% годовых

Ведомости31 января в 01:54

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Интерфакс31 января в 03:08

Ипотека достигла дна

Коммерсантъвчера в 03:44

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КВобзор31 января в 01:30

«Дом.РФ»: ставка ипотеки в 8,7% будет достигнута в первом полугодии

РИА Новости31 января в 02:06

Средняя ставка по ипотеке снизилась до 9%

Российская газета31 января в 00:38
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Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

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Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
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РИА Новости 01:44
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МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
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Кокорин добавил, что по условиям трудового соглашения точную зарплату он назвать не может.
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Эрдоган сообщил о нанесении Турцией ударов по сирийским военным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные нанесли удары по позициям сирийских военнослужащих.
RT на русском 02:10
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У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси

У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
РИА Новости вчера в 22:18
Общество

Мишустин предложил перенести инвестфорум в Сочи

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил Кабинету министров перенести инвестиционный форум в Сочи.
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Происшествия

Пьяный петербуржец изнасиловал жену на глазах у детей

ФАН 01:25
Происшествия

Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
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Шоу-бизнес

Дочь Успенской нашлась после двухдневного отсутствия

После скандальных высказываний в телешоу Татьяна Плаксина, единственная дочь известной певицы, пропала, — сообщает 5 канал.
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Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
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Халили завоевал серебро в гонке преследования на юниорском ЧМ

Матч ТВ вчера в 09:00
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ВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности

ВТБ и «Почта банк» с 1 февраля объединили программы лояльности, пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.
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Политика

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с "поздравлением" блокадников города, решение принято на внеочередной сессии горсовета в понедельник.
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Висящее на кресте тело мужчины обнаружили в Белгороде

В Белгороде обнаружили висящее на памятнике-кресте тело мужчины, сообщают местные СМИ.
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Криштиану Роналду вышел на чистое третье место по голам за карьеру

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Украина получит военную помощь от Турции

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По утверждению китайца, многие местные врачи в конце недели вообще не работают.
Дни24 вчера в 05:54
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Неймар получил карточку за неспортивное поведение в игре с «Монпелье»

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Милла Йовович родила третью дочку

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В Волгоградской области ко Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями пройдет всероссийская акция «Онкопатруль».
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Глава Мининформа Крыма ушел в отставку

Причины отставки Зырянова не уточняются, при этом, по его же словам, он остается «членом команды главы республики Крым и готов взяться за решение новых задач, которые будут поставлены руководством республики».
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Армия и оружие

На фронтах Донбасса вновь грохочут артиллерийские дуэли

Луганские сводки уже давно перестали отражать реальную ситуацию на фронте, жители прифронтовых городов и деревень привыкли к тому, что постоянные обстрелы их селений официально не фиксируются Ополченцев все еще призывают "не поддаваться на провокации" противника.
Мир новостей 01 февраля в 02:40
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Капремонт первых четырех поликлиник начнется в феврале

В феврале текущего года в четырех зданиях городских поликлиник начнется капитальный ремонт.
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Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию

Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их.
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В Иркутске госпитализировали прибывших из Пекина граждан Китая

Четверо граждан Китая, прибывших в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализированы в областную инфекционную больницу, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на областной минздрав.
РБК 00:53
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