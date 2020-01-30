Экономика
РИА Новости«Дом.РФ»: ставка ипотеки в 8,7% будет достигнута в первом полугодии
Цель по ипотечной ставке в 8,7% будет достигнута в России уже в первом полугодии 2020 года, говорится в сообщении компании "Дом.РФ".
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с чего всё началось
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в декабре 2019 г. снизилась до 9%. Об этом сообщили в ЦБ РФ со ссылкой на данные по ипотечному кредитованию.Вести.Финанс30 января в 12:45
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Программа льготной ипотеки для семей повлияла на снижение ставок по итогам 2019 года
ТАСС30 января в 15:44
ДОМ.РФ ждет снижения средней ставки по ипотеке до 8,7% в первом полугодии 2020 года
Интерфаксвчера в 03:08
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
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Туристы на перевале Дятлова могли погибнуть от галлюцинаций
Как считает Эдигер, туристы употребили какой-то препарат, который вызвал галлюцинации, пишет КП.
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В Сеть попало видео из отмененного сериала по «Звездным войнам»
В Сети появился почти 10-минутный отрывок тестового материала отмененного сериала "Звездные войны: Подземный мир" (Star Wars: Underworld).
Религия
Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Президент России Владимир Путин поздравил с 11-й годовщиной интронизации предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
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Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
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Певица МакSим приостановила карьеру
Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.
Футбол
Антон Миранчук получил травму в товарищеском матче с «Партизаном»
Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук получил травму в матче с белградским "Партизаном" на товарищеском футбольном турнире в Катаре.
Общество
ВОЗ признала безопасными посылки из Китая
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Великобритания официально вышла из Евросоюза
Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
Политика
Климкин заявил о «клинической смерти» ПАСЕ из-за возвращения России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) впала в "состояние клинической смерти", заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя возвращение России в эту организацию.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года
С 1 февраля 2020 года россиян ждут очередные нововведения.
Хоккей
Овечкин сравнялся с Мессье по голам в истории НХЛ
Происшествия
В Петербурге женщину с эпилепсией отправили в вытрезвитель и избили
По словам мужчины, которые передает «Фонтанка», петербурженку приняли за пьяную из-за приступа эпилепсии и поместили в вытрезвитель, где ее якобы избили.
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Известно, что AMD намерена выпустить в этом году графические чипы Big Navi и видеокарты на их основе.
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Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
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Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом
Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору.
Наука
Появились первые снимки размножения коронавируса
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший почти век назад корабль
Группа исследователей обнаружила останки корабля SS Cotopaxi, пропавшего в 1925 году в районе так называемого Бермудского треугольника, сообщает пресс-служба медиакомпании Discovery Communications, которой принадлежит телесеть Discovery Channel.
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Число жертв взрыва на заводе в Мценске увеличилось до пяти
Число погибших в результате взрыва газа на заводе по производству металлоконструкций в Мценске возросло до пяти — еще одна женщина скончалась после того, как ее извлекли из-под обрушившейся крыши.
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Гоар Аветисян смогла забеременеть после похудения
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Экономика
Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки по вкладам в рублях
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Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая впервые вышла на сцену после 25-летнего перерыва
Впервые после 25-летнего перерыва певица выступила на юбилейном концерте коллеги и экс-возлюбленного Дмитрия Маликова, прошедшем в столичном Crocus City Hall.
Политика
Марин Ле Пен назвала Brexit предвестником конца Евросоюза
Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поздравила Великобританию с осуществлением Brexit и предрекла скорый конец Евросоюза.