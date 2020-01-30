с чего всё началось

Цель по ипотечной ставке в 8,7% будет достигнута в России уже в первом полугодии 2020 года, говорится в сообщении компании "Дом.РФ".

«Дом.РФ»: ставка ипотеки в 8,7% будет достигнута в первом полугодии

Футбол «Зенит» огласил состав на матч с «Дюделанжем» «Зенит» огласил стартовый состав на товарищеский матч с люксембургской командой «Дюделанж», который состоится сегодня, 1 февраля, на стадионе «Гильермо Амор» в испанском городе Бенидорме.

Кино Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.

Религия Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации Президент России Владимир Путин поздравил с 11-й годовщиной интронизации предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Политика ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».

Культура Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар» Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.

Шоу-бизнес Певица МакSим приостановила карьеру Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.

Общество ВОЗ признала безопасными посылки из Китая Всемирная организация здравоохранения в связи с распространением коронавируса в Китае заявила, что получение посылок и писем из КНР не представляет опасности.

Политика Великобритания официально вышла из Евросоюза Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.

Политика Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.

Происшествия Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору.

Происшествия В Бермудском треугольнике нашли пропавший почти век назад корабль Группа исследователей обнаружила останки корабля SS Cotopaxi, пропавшего в 1925 году в районе так называемого Бермудского треугольника, сообщает пресс-служба медиакомпании Discovery Communications, которой принадлежит телесеть Discovery Channel.

Происшествия Число жертв взрыва на заводе в Мценске увеличилось до пяти Число погибших в результате взрыва газа на заводе по производству металлоконструкций в Мценске возросло до пяти — еще одна женщина скончалась после того, как ее извлекли из-под обрушившейся крыши.