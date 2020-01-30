Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Дом.РФ»: ставка ипотеки в 8,7% будет достигнута в первом полугодии

Цель по ипотечной ставке в 8,7% будет достигнута в России уже в первом полугодии 2020 года, говорится в сообщении компании "Дом.РФ".
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Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в декабре 2019 г. снизилась до 9%. Об этом сообщили
 в ЦБ РФ со ссылкой на данные по ипотечному кредитованию.
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