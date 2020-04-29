Экономика
РИА Новости«Дом.РФ» зафиксировал снижение средней ставки ипотеки в России
Компания "Дом.РФ" впервые за полтора месяца зафиксировала снижение средней ставки ипотеки у крупнейших российских банков.
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Ставки топ-15 ипотечных банков в России снизились за последнюю неделю
Будущее России. Национальные проекты05:44
За неделю действия программы льготной ипотеки, банками получено заявок на 16,6 млрд рублей
Агентство Строительных Новостей05:26
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Религия
Скончался духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев
Интерфакс Религия 08:45
Здоровье
Еще десять случаев коронавируса зафиксированы в Крыму
Источником заражения для алуштинских врачей стала 95-летняя женщина, которую госпитализировали в терапию, но кто заразил женщину, которая из дома почти не выходила, остается невыясненным до сих пор, сообщил сегодня на заседании оперативного штаба глава Крыма.
Вести.Севастополь 03:22
Общество
Назван размер зарплат российских космонавтов
Зарплаты российских космонавтов превышают средние по стране и зависят от стажа и опыта полетов.
ТК Звезда 09:47
Общество
ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников
Военное дело 05:44
Гаджеты
Названы самый продаваемый и самый часто используемый смартфоны в мире
Названы самый продаваемый и самый часто используемый смартфоны в мире, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:23
Политика
Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»
Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии».
РБК 04:08
Религия
Патриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб
Коммерсантъ 09:08
Общество
Петербуржцам ограничили поездки в соседние регионы на праздники
Петербуржцев, которые планируют выехать на майские праздники за пределы Ленинградской области, принудительно отправят на двухнедельную самоизоляцию в регионе прибытия.
РБК Санкт-Петербург 10:14
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» установил несколько рекордов
Многосерийный фильм "Зулейха открывает глаза" Егора Анашкина установил несколько телевизионных рекордов.
Piter.tv 09:57
Общество
«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Общество
Белый медведь убил медведицу в зоопарке Ижевска
Белый медведь Балу из ижевского зоопарка убил медведицу Аврору.
Телеканал 360° 09:33
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Экономика
Была «зерновая квота», да вышла вся – за два дня
В качестве решения проблемы «Опора России» просит Минсельхоз дать до двух недель для вывоза на экспорт зерна, уже погруженного на суда и иные транспортные средства, либо находящегося в пути в порты, либо к границе РФ, либо ждущего погрузки в конкретное судно.
Logirus.ru 09:52
Шоу-бизнес
Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко
27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета вчера в 03:47
Кино
Legendary Pictures может экранизировать игры The Sims и SimCity
Бербанк, США, 29 апреля 2020, 14:00 — REGNUM Кинокомпания Legendary Pictures может экранизировать видеоигры The Sims и SimCity.
REGNUM 07:00
Авто
Datsun mi-DO и Datsun on-DO получили версию Black
Седан Datsun on-DO и хэтчбек Datsun mi-DO получили в России новую комплектацию Black.
Автоновости дня 04:28
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Inc-news.ru вчера в 14:57
Происшествия
В Выборге сгорела семья с шестью детьми
В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
BFM.ru 01:23
Общество
СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной
Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Известия 09:46
Футбол
Юрий Сёмин рассказал, чем первым делом займётся после карантина
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что сделает первым делом по окончании карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса.
Чемпионат 09:59
Происшествия
В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ
Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
Известия 07:38
Политика
Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок
В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии.
РБК 08:02
Шоу-бизнес
Актриса Мария Порошина вернулась в свой юношеский вес
Актриса Мария Порошина в 46 лет рискнула принять участие в шоу «Танцы со звездами».
Слово и Дело 03:04
Финансы
Валютные резервы Саудовской Аравии сократились до минимума с 2011 года
Валютные резервы центрального банка Саудовской Аравии в марте сократились самыми быстрыми темпами по крайней мере за 20 лет и достигли самого низкого уровня с 2011 года, пишет Reuters.
Вести.Ru 07:52
Энергетика
Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии
Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая.
ТАСС 08:28
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15