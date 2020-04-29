Компания "Дом.РФ" впервые за полтора месяца зафиксировала снижение средней ставки ипотеки у крупнейших российских банков.

Здоровье Еще десять случаев коронавируса зафиксированы в Крыму Источником заражения для алуштинских врачей стала 95-летняя женщина, которую госпитализировали в терапию, но кто заразил женщину, которая из дома почти не выходила, остается невыясненным до сих пор, сообщил сегодня на заседании оперативного штаба глава Крыма. 9

Общество Назван размер зарплат российских космонавтов Зарплаты российских космонавтов превышают средние по стране и зависят от стажа и опыта полетов.

Политика Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России» Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии». 35

Общество Петербуржцам ограничили поездки в соседние регионы на праздники Петербуржцев, которые планируют выехать на майские праздники за пределы Ленинградской области, принудительно отправят на двухнедельную самоизоляцию в регионе прибытия. 10

Политика Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2» Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США. 828

Экономика Была «зерновая квота», да вышла вся – за два дня В качестве решения проблемы «Опора России» просит Минсельхоз дать до двух недель для вывоза на экспорт зерна, уже погруженного на суда и иные транспортные средства, либо находящегося в пути в порты, либо к границе РФ, либо ждущего погрузки в конкретное судно.

Кино Legendary Pictures может экранизировать игры The Sims и SimCity Бербанк, США, 29 апреля 2020, 14:00 — REGNUM Кинокомпания Legendary Pictures может экранизировать видеоигры The Sims и SimCity.

Происшествия В Выборге сгорела семья с шестью детьми В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей. 244

Футбол Юрий Сёмин рассказал, чем первым делом займётся после карантина Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что сделает первым делом по окончании карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса.

Политика Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии. 161

Шоу-бизнес Актриса Мария Порошина вернулась в свой юношеский вес Актриса Мария Порошина в 46 лет рискнула принять участие в шоу «Танцы со звездами».

Финансы Валютные резервы Саудовской Аравии сократились до минимума с 2011 года Валютные резервы центрального банка Саудовской Аравии в марте сократились самыми быстрыми темпами по крайней мере за 20 лет и достигли самого низкого уровня с 2011 года, пишет Reuters. 11

Энергетика Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая. 173