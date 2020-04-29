Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Дом.РФ» зафиксировал снижение средней ставки ипотеки в России

Компания "Дом.РФ" впервые за полтора месяца зафиксировала снижение средней ставки ипотеки у крупнейших российских банков.
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В стране отмечается снижение средней ипотечной ставки

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