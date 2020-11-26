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«Дом.РФ» запустит программу льготной ипотеки на частные дома для молодых семей

В России запустят пилотную программу субсидированной ипотеки на частные дома для молодежи, рассказал гендиректор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко 26 ноября. Он пояснил, что воспользоваться программой смогут заемщики не старше 35 лет с детьми, передает РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

Мутко анонсировал программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи

Госкомпания «Дом.РФ» (носит статус единого института развития в жилищной сфере) выделит 300 млн руб. на пилот программы льготной ипотеки на покупку индивидуальных жилых домов, рассказал РБК гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко. Такое решение было принято правлением госкомпании на прошлой неделе.
РБКвчера в 22:04
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RT на русском

Эксперт оценил идею льготной ипотеки на частные дома для молодёжи

RT на русскомвчера в 12:00
РИА Новости

Девелопер: ценз возраста снизит эффект льготной ипотеки на частные дома

РИА Новостивчера в 09:13
Lenta.ru

В России запустят программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи

Lenta.ruвчера в 23:13
ПРАЙМ

В России запустят программу льготной ипотеки на частные дома

ПРАЙМвчера в 01:57
РБК

В России запустят ипотеку на дома для молодежи. Какой будет программа

РБКвчера в 02:48
Национальная служба новостей

Конец бетонным джунглям. Риелторы оценили программу льготной ипотеки

Национальная служба новостейвчера в 05:10
Коммерсантъ

«Дом.РФ» запустит программу ипотеки под 6,5% на частные дома для молодежи

Коммерсантъвчера в 22:27

Samsung представила первые бюджетные смартфоны 2021 года — Galaxy A12 и Galaxy A02s

Емкость батареи A12 достигла 5000 мАч (у прошлогоднего А11 это было лишь 4000 мАч) и имеется поддержка зарядки до 15 Вт. Samsung Galaxy A12 появится на полках магазинов в Европе в январе 2021 года по цене от € 179 за модель с 3/32 ГБ памяти.
SM Newsвчера в 07:31

В Совфеде назвали сумму увеличения страховых пенсий в 2021 году

С 1 января для неработающих пенсионеров выплаты будут проиндексированы на 6,3%. Это в 1,5 раза больше уровня ожидаемой инфляции в 3,7-3,8%. С 1 февраля повысятся выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам, размеры которых будут зависеть от уровня индексации потребительских цен.
FBM.ruвчера в 09:57

Уволенным из армии Германии геям выплатят денежные компенсации

В правительстве Германии одобрили закон, согласно которому уволенным из армии ФРГ геям и лесбиянкам, подвергшимся дискриминации из-за ориентации, выплатят денежные компенсации, также они смогут пройти реабилитацию.
Lenta.ruвчера в 06:40

Тина Канделаки поделилась впечатлениями от матча ЦСКА – «Фейеноорд»

Напомним, ЦСКА в четвертом туре Лиги Европы сыграл вничью в домашнем матче с «Фейеноордом» (0:0). При этом «армейцы» владели полным преимуществом и практически весь второй тайм играли в большинстве.
BetOnвчера в 14:57

Графика в Watch Dogs: Legion на Xbox Series X и PlayStation 5 оказалась практически одинаковой

Digital Foundry, отдел технических специалистов издания Eurogamer, опубликовал новый анализ графики и производительности Watch Dogs: Legion на PlayStation 5, Xbox Series X и S. Оказалось, что игра на PS5 и Series X работает практически одинаково, а изображение сопоставимо с ПК-версией на ультра-настройках.
3DNewsвчера в 12:17

Loda о матче с Just Error: «Первая карта была просто ошибкой, мы выиграем серию»

Тренер состава Alliance по Dota 2 Джонатан Loda Берг пошутил о поражении на первой карте в серии против Just Error на EPIC League Season 2. Швед обыграл название команды соперника, заявив, что первая карта «была просто ошибкой» (just an error) и матч выиграет европейский коллектив.
CyberSport.ruвчера в 10:15

MAN TGX назван лучшим грузовым автомобилем 2021 года

Жюри в составе 24 журналистов из 24 наиболее влиятельных европейских изданий, посвященных грузовым автомобилям, признало новую модель MAN TGX самой продвинутой с точки зрения ходового комфорта, обустройства кабины, безопасности, топливной экономичности, средств подключения, инновационных сервисов, а также концепции управления и отображения информации для водителя.
ADVIS.ruвчера в 08:28

Авторы сериала про перевал Дятлова подадут в суд на адвоката фонда группы

Евгений Черноусов, адвокат Фонда, ранее рассказал, что родственники погибших туристов собрались подать в суд на авторов сериала за то, что те без их разрешения использовали реальные имена и фамилии «дятловцев».
FBM.ruвчера в 07:52