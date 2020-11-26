«Дом.РФ» запустит программу льготной ипотеки на частные дома для молодых семей
В России запустят пилотную программу субсидированной ипотеки на частные дома для молодежи, рассказал гендиректор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко 26 ноября. Он пояснил, что воспользоваться программой смогут заемщики не старше 35 лет с детьми, передает РБК.В источнике
С чего всё началось
Мутко анонсировал программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи
Госкомпания «Дом.РФ» (носит статус единого института развития в жилищной сфере) выделит 300 млн руб. на пилот программы льготной ипотеки на покупку индивидуальных жилых домов, рассказал РБК гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко. Такое решение было принято правлением госкомпании на прошлой неделе.
РБКвчера в 22:04
Подробнее о событии
Конец бетонным джунглям. Риелторы оценили программу льготной ипотеки
Национальная служба новостейвчера в 05:10