Samsung представила первые бюджетные смартфоны 2021 года — Galaxy A12 и Galaxy A02s

Емкость батареи A12 достигла 5000 мАч (у прошлогоднего А11 это было лишь 4000 мАч) и имеется поддержка зарядки до 15 Вт. Samsung Galaxy A12 появится на полках магазинов в Европе в январе 2021 года по цене от € 179 за модель с 3/32 ГБ памяти.