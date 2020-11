Loda о матче с Just Error: «Первая карта была просто ошибкой, мы выиграем серию»

Тренер состава Alliance по Dota 2 Джонатан Loda Берг пошутил о поражении на первой карте в серии против Just Error на EPIC League Season 2. Швед обыграл название команды соперника, заявив, что первая карта «была просто ошибкой» (just an error) и матч выиграет европейский коллектив.