Футбол

Еженедельник ФутболЕженедельник ФутболДом Каземиро ограбили во время матча с «Атлетико»

Атлетико — Реал
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
22′
Начо Фернандес
Витоло
Анхель Корреа
46′
Ренан Лоди
Тома Лемар
61′
68′
Федерико Вальверде
Лука Модрич
69′
Серхио Рамос
Жоау Феликс
Маркос Льоренте
70′
77′
Эден Азар
Хамес Родригес
88′
Карим Бензема
Лука Йович
Томас Парти
90′+3′
Дом полузащитника «Реала» Каземиро был ограблен неизвестными ворами. В это время футболист принимал участие в мадридском дерби с «Атлетико». Отмечается, что во время взлома дома находились супруга и дочь бразильца.
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