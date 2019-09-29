Дом полузащитника «Реала» Каземиро был ограблен неизвестными ворами. В это время футболист принимал участие в мадридском дерби с «Атлетико». Отмечается, что во время взлома дома находились супруга и дочь бразильца.

Дом Каземиро ограбили во время матча с «Атлетико»

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