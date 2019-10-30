Футбол
Sports.ruДом Маркизио был ограблен, Клаудио и его жене угрожали оружием
Преступники угрожали Маркизио и его жене Роберте двумя пистолетами и отверткой, из-за чего экс-футболист был вынужден отдать им деньги и драгоценности. Маркизио уже сообщил о произошедшем в полицию, ведется расследование. 33-летний Маркизио в октябре завершил карьеру игрока.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Экс-футболист «Зенита» Маркизио высказался о вооружённом ограблении своего дома
RT на русскомвчера в 17:08
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 02:23, Ашберн
Происшествия
Экспертиза обнаружила алкоголь в крови Вележевой после авиадебоша
Народные новости вчера в 16:58
Происшествия
Крымский чиновник устроил смертельное ДТП в Подмосковье
Российская газета вчера в 22:45
Гаджеты
Представлен DJI Mavic Mini — дрон, который не нужно регистрировать
iXBT.com вчера в 12:03
Происшествия
Пять человек погибли в аварии в Подмосковье
Пять человек погибли в ДТП в Шаховском районе Московской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по области.
Вечерняя Москва вчера в 11:14
Экономика
Арбитражный суд признал банкротом завод «Ангстрем-Т»
Арбитражный суд Москвы по заявлению госкорпорации «ВЭБ.РФ» признал банкротом зеленоградский завод микроэлектроники «Ангстрем-Т», передает «Интерфакс».
Ведомости 28 октября в 04:44
Армия и оружие
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
В интернете появились первые кадры операции, в результате которой, как утверждается, был уничтожен руководитель ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади.
Российская газета 00:58
Армия и оружие
В НАТО заявили об усилении присутствия в Черном море
Газета.Ru вчера в 09:40
Происшествия
Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:52
Политика
Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Ведомости 00:17
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Газета.Ru 01:22
Армия и оружие
РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике
Российская газета вчера в 03:01
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru 29 октября в 16:05
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости вчера в 04:29
Политика
Рассекречена характеристика КГБ на Путина
Известия вчера в 16:01
Политика
Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Лавров отметил, что после заявления США о выводе всех вооруженных сил из Сирии они стали возвращаться "под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ"*.
РИА Новости 29 октября в 16:43
Происшествия
В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО
В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
Газета.Ru 01:50
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Происшествия
Пятеро подростков пострадали при стрельбе в Торонто
В результате стрельбы пострадали пятеро подростков возрастом от 16 до 18 лет. Пострадавших госпитализировали с серьезными ранениями.
REGNUM 00:18
Наука
Сплошная рубка лесов приводит к увеличению температуры грунта
ToDay News Ufa вчера в 12:12
Наука
Ученые назвали тревожный признак скорой смерти
Группа американских и канадских ученых выяснила, какой признак может говорить о том, что человек сильнее всего подвержен риску травм, инвалидности и смерти.
РЕН ТВ вчера в 23:54
Происшествия
Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом
Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ вчера в 14:45
Гаджеты
Xiaomi готовит новое поколение «умных» телевизоров Xiaomi Mi TV
Газета DAILY 29 октября в 13:12
Политика
Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал визит лидера Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, где тот встретился с националистами, отметив, что не вправе давать оценку действиям украинского коллеги.
РИА Новости вчера в 14:12
Политика
Зеленскому посоветовали не тратить время на «реинтеграцию» Крыма
Депутат напомнил, что Крым уже более пяти лет находится в составе РФ, и никто не намерен обсуждать никакую реинтеграцию.
Известия 00:42
Армия и оружие
Состоялся тестовый запуск ракеты «Булава» на подлодке «Князь Владимир»
По информации Министерства обороны России, атомная подводная лодка «Князь Владимир» осуществила первый запуск баллистической ракеты «Булава».
Восток-Медиа вчера в 09:42
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru 29 октября в 06:13
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
Армия и оружие
НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57
Газета.Ru 01:26
Гаджеты
Caviar представил новый дизайн iPhone 11 Pro с частицами небесных тел
Российский люксовый бренд смартфонов и аксессуаров Caviar представил новый дизайн iPhone 11 Pro с частицами небесных тел.
Народные новости вчера в 11:56
Армия и оружие
Россия отвергла предложение модернизировать Венский документ
Предложение западных стран модернизировать Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности не имеет смысла, заявил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
РБК вчера в 20:18