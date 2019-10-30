Футбол

Sports.ruSports.ruДом Маркизио был ограблен, Клаудио и его жене угрожали оружием

Преступники угрожали Маркизио и его жене Роберте двумя пистолетами и отверткой, из-за чего экс-футболист был вынужден отдать им деньги и драгоценности. Маркизио уже сообщил о произошедшем в полицию, ведется расследование. 33-летний Маркизио в октябре завершил карьеру игрока.
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Экс-футболист «Зенита» Маркизио высказался о вооружённом ограблении своего дома

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Sport24.ruвчера в 13:21
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Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
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РИА Новости вчера в 04:29
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Рассекречена характеристика КГБ на Путина

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Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

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РИА Новости 29 октября в 16:43
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В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО

В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
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СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
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Пятеро подростков пострадали при стрельбе в Торонто

В результате стрельбы пострадали пятеро подростков возрастом от 16 до 18 лет. Пострадавших госпитализировали с серьезными ранениями.
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Сплошная рубка лесов приводит к увеличению температуры грунта

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Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом

Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
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Состоялся тестовый запуск ракеты «Булава» на подлодке «Князь Владимир»

По информации Министерства обороны России, атомная подводная лодка «Князь Владимир» осуществила первый запуск баллистической ракеты «Булава».
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Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
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Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

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Предложение западных стран модернизировать Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности не имеет смысла, заявил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
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