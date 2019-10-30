Футбол

Sports.ruSports.ruДом Маркизио был ограблен, Клаудио и его жене угрожали оружием

Преступники угрожали Маркизио и его жене Роберте двумя пистолетами и отверткой, из-за чего экс-футболист был вынужден отдать им деньги и драгоценности. Маркизио уже сообщил о произошедшем в полицию, ведется расследование. 33-летний Маркизио в октябре завершил карьеру игрока.
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Экс-футболист «Зенита» Маркизио высказался о вооружённом ограблении своего дома

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Soccer.ruвчера в 13:38

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Маркизио подтвердил, что он и его семья стали жертвами грабителей

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Экс-игрок «Зенита» отреагировал на нападение грабителей на его дом

Спорт-Экспрессвчера в 14:12
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Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой

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Сегодня, 30 октября, в России начинаются продажи нового Toyota RAV4.
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Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Коммунистическую партию Китая (КПК) в желании заполучить мировое господство и призвал Вашингтон противостоять Пекину.
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Ни одно из предприятий, входящих в нацпроект по производительности труда в России, не поддержало переход на четырехдневную рабочую неделю.
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Компания с Урала возглавила рейтинг самых быстрорастущих фирм России

Кроме ямальского предприятия, в список вошли еще пять фирм Урала.
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