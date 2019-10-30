Футбол

Sports.ruSports.ruДом Маркизио был ограблен, Клаудио и его жене угрожали оружием

Преступники угрожали Маркизио и его жене Роберте двумя пистолетами и отверткой, из-за чего экс-футболист был вынужден отдать им деньги и драгоценности. Маркизио уже сообщил о произошедшем в полицию, ведется расследование. 33-летний Маркизио в октябре завершил карьеру игрока.
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Маркизио раскрыл подробности вооруженного ограбления своего дома

Матч ТВ10:41

«Если направляете пистолет в лицо женщины, вы дурак». Маркизио — о нападении на него и его жену

Sport24.ruвчера в 13:21

«Я никогда раньше не видел двух настоящих пушек». Маркизио рассказал о подробностях ограбления

Спорт-Экспресс09:08

Маркизио об ограблении: «Никогда не видел настоящего оружия. Слава богу, детей не было дома»

Sports.ru06:01

Маркизио - об ограблении: «Их пистолеты были направлены в наши лица»

Soccer.ru06:16

Маркизио — о нападении: если вы направляете пистолет в лицо женщине, вы дурак

Чемпионатвчера в 13:37

Клаудио Маркизио: Никогда не видел двух настоящих пистолетов

Советский спорт09:08
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 14:23, Вашингтон
Происшествия

В Нарьян-Маре мужчина убил ребенка в детском саду

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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

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Астрономы с помощью телескопа «Хаббл» сфотографировали столкновение двух галактик. Получившееся изображение напоминает «лицо».
Восток-Медиа вчера в 12:08
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Появились фотографии новой раскладушки Motorola RAZR

Компания Motorola представит новую раскладушку RAZR уже 13 ноября.
The GEEK 13:51
Происшествия

Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми

Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс 08:21
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Шипулин поедет к мэру, связавшему с ним нехватку денег в бюджете

Депутат Госдумы Антон Шипулин пообещал встретиться с мэром Краснотурьинска, который связал отказ в выделении городу субсидий с плохим голосованием за депутата.
Политсовет 08:39
Происшествия

Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru 13:41
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Максим Фадеев расторг договоры со всеми артистами лейбла Malfa

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Интерфакс вчера в 06:47
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Каким получился мультфильм «Семейка Аддамс»

В российский прокат выходит мультипликационный фильм «Семейка Аддамс».
RT на русском вчера в 14:56
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Lenta.ru 05:56
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Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин

ТВ Центр вчера в 14:38
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Xiaomi Mi Note 10 получил режим супермакросъемки

Компания Xiaomi начинает новый день с рекламы еще одного модуля пентакамеры смартфона Xiaomi Mi Note 10, который в Китае будет выпущен под названием Xiaomi Mi СС9 Pro.
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Представлены номинанты на премию «Золотая маска»

Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Взгляд.ру 05:27
Здоровье

Национальный календарь прививок будет дополнен

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поддержала предложение Романа Пономарева.
ГТРК Мурман 11:43
Политика

Палата представителей конгресса одобрила процедуру импичмента Трампу

По версии американской администрации, резолюция как раз доказывает незаконность начала процедуры импичмента в отношении Трампа.
Газета.Ru 13:24
Политика

Путин прилетел в Венгрию на встречу с Орбаном

РБК вчера в 12:23
Авто

Эксперты рассказали, стоит ли клеить знак «Шипы»

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Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Подмосковье

Как передает РЕН ТВ, г-н Савченко был за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, в салоне были еще два человека, один из них, глава ГБУ «Крымский медицинский информационно-аналитический центр» Иван Сагайдак, погиб.
Бизнес-газета 02:52
Футбол

В Шотландии детям хотят запретить играть в футбол головой

Шотландская футбольная ассоциация (SFA) рассматривает возможность запрета на передачи головой для детей младше 12 лет.
Gazeta.SPb 13:20
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Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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Мединский раскритиковал фильм «Джокер»

Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
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Наргиз дала «пьяный» концерт в Уссурийске

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В Японии научились диагностировать шизофрению по волосам

Японские ученые нашли связь между шизофренией и состоянием сероводорода в мозге.
Мойка78 29 октября в 07:24
Политика

Путин ответил на вопрос об ужесточении наказания за врачебные ошибки

Президент России Владимир Путин не исключил ужесточение наказания для медиков, которые допускают ошибки при обследовании пациентов и установлении инвалидности.
Известия 06:43
Шоу-бизнес

Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
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«Аэрофлот» начал закрывать доступ в VIP-залы пассажирам бизнес-класса

"Аэрофлот" с 1 ноября закроет бесплатный доступ в VIP-зал аэропорта Магнитогорска владельцам "платиновых" бонусных карт и пассажирам бизнес-класса, следует из материалов авиакомпании.
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Загитова превзошла соперниц на тренировке этапа Гран-при во Франции

РИА Новости 13:10
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В Госдуме ответили на призыв НАТО вернуть контроль над Крымом Украине

В Госдуме прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
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Рогозин сообщил о запросе NASA мест на российских кораблях «Союз»

РБК 07:30
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В Екатеринбурге задержали лжеминера, сообщившего о бомбе в самолете

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