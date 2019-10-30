Футбол
Sports.ruДом Маркизио был ограблен, Клаудио и его жене угрожали оружием
Преступники угрожали Маркизио и его жене Роберте двумя пистолетами и отверткой, из-за чего экс-футболист был вынужден отдать им деньги и драгоценности. Маркизио уже сообщил о произошедшем в полицию, ведется расследование. 33-летний Маркизио в октябре завершил карьеру игрока.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Экс-футболист «Зенита» Маркизио высказался о вооружённом ограблении своего дома
RT на русскомвчера в 17:08
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 03:47, Ашберн
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Экономика
Эксперты зафиксировали падение рынка интернет-пиратства в России
По данным экспертов, основными причинами сокращения рынка в этом году стали удар по рекламной модели монетизации пиратских ресурсов, падение «большой тройки» пиратских сетей доставки контента (CDN — content delivery network), которая снабжала контентом до 90% онлайн-кинотеатров в России и СНГ, а также совершенствование антипиратского законодательства и принятие антипиратского меморандума.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Армия и оружие
Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР
Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.
Политика
Рассекречена характеристика КГБ на Путина
Гаджеты
Xiaomi готовит новое поколение «умных» телевизоров Xiaomi Mi TV
Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
Авто
Renault выпустит новый седан длиной менее 4 метров
Модель длиной менее 4-х метров уже в 2020 году появится в Индии, а чуть позже – на рынках Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
Экономика
В России в полтора раза вырастут тарифы на электроэнергию
Стоимость электроэнергии в России может увеличиться в полтора раза из-за ратификации Россией Парижского соглашения по климату.
Здоровье
Поликлиники Алтайского края продлили время работы
Поликлиники Алтайского края обязаны принимать пациентов до 20:00.
Наука
Сплошная рубка лесов приводит к увеличению температуры грунта
Космос
В Минобороны Великобритании сделали заявление о существовании НЛО
Как объяснил экс-замглавы Минобороны Великобритании Том Уотсон, доклад обнародовали, чтобы помочь всем, кто пытается разыскать внеземную жизнь.
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Происшествия
ВАЗ перевернулся после столкновения с «Окой» под Липецком
В Липецком районе на трассе «Орел-Тамбов» столкнулись ВАЗ-2112 под управлением 29-летнего мужчины и «Оки» с 32-летней женщиной за рулем.
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Армия и оружие
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
Политика
Зеленский устал от негатива, заявил глава офиса президента
Украинский лидер Владимир Зеленский устал от негатива и болезненно реагирует на критику своей команды, заявил глава его офиса Андрей Богдан.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Политика
Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Здоровье
Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность
Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
Политика
Зеленскому посоветовали не тратить время на «реинтеграцию» Крыма
Депутат напомнил, что Крым уже более пяти лет находится в составе РФ и никто не намерен обсуждать никакую реинтеграцию.
Общество
Россиянкам предложили засчитывать в стаж уход за ребенком
«Даже если женщина не работала ни одного дня, но она родила ребенка и занимается этим общественно-полезным трудом, личным трудом, то ей тоже должно для пенсии идти в трудовой стаж это время», — сказала Москалькова.
Общество
Волгоградцы узнали, что запрещено делать 31 октября в Луков день
Армия и оружие
Британцы оценили пуск «Булавы» с подлодки «Князь Владимир»
Британское издание The Daily Mail, как и прочие западные СМИ, сообщило о вчерашнем пуске баллистической ракеты «Булава» с подводной лодки «Князь Владимир».
Кино
Мединский не видит причин запретить фильм «Джокер» в России
Министр культуры Владимир Мединский пояснил, что картина Тодда Филлипса "Джокер", вышедшая на экраны 3 октября, не нарушает требования законодательства России, а именно: не содержит призывы к свержению конституционного строя, не содержит порнографию, не разжигает межнациональную рознь и не пропагандирует религиозную нетерпимость.