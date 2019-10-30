Футбол

Sports.ruSports.ruДом Маркизио был ограблен, Клаудио и его жене угрожали оружием

Преступники угрожали Маркизио и его жене Роберте двумя пистолетами и отверткой, из-за чего экс-футболист был вынужден отдать им деньги и драгоценности. Маркизио уже сообщил о произошедшем в полицию, ведется расследование. 33-летний Маркизио в октябре завершил карьеру игрока.
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Экс-футболист «Зенита» Маркизио высказался о вооружённом ограблении своего дома

RT на русскомвчера в 17:08

Маркизио подтвердил, что он и его семья стали жертвами грабителей

Sportbox.RUвчера в 13:25

Экс-игрок «Зенита» отреагировал на нападение грабителей на его дом

Спорт-Экспрессвчера в 14:12

Маркизио прокомментировал нападение грабителей на его семью

Soccer.ruвчера в 13:38

Маркизио — о нападении: если вы направляете пистолет в лицо женщине, вы дурак

Чемпионатвчера в 13:37

Маркизио прокомментировал разбойное нападение на его дом

РИА Новостивчера в 15:06

«Если направляете пистолет в лицо женщины, вы дурак». Маркизио — о нападении на него и его жену

Sport24.ruвчера в 13:21
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Общество

Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Газета.Ru 01:22
Гаджеты

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
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Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев.
Lenta.ru вчера в 16:50
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Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Экономика

Эксперты зафиксировали падение рынка интернет-пиратства в России

По данным экспертов, основными причинами сокращения рынка в этом году стали удар по рекламной модели монетизации пиратских ресурсов, падение «большой тройки» пиратских сетей доставки контента (CDN — content delivery network), которая снабжала контентом до 90% онлайн-кинотеатров в России и СНГ, а также совершенствование антипиратского законодательства и принятие антипиратского меморандума.
РБК 02:54
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
Армия и оружие

Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР

Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.
Известия вчера в 19:26
Политика

Рассекречена характеристика КГБ на Путина

Известия вчера в 16:01
Культура

Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры

РБК 02:00
Происшествия

В ДТП в Москве погиб чиновник Минздрава Крыма

BFM.ru 02:24
Гаджеты

Xiaomi готовит новое поколение «умных» телевизоров Xiaomi Mi TV

Газета DAILY 29 октября в 13:12
Политика

Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском вчера в 15:05
Авто

Renault выпустит новый седан длиной менее 4 метров

Модель длиной менее 4-х метров уже в 2020 году появится в Индии, а чуть позже – на рынках Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
Автоновости дня вчера в 09:31
Экономика

В России в полтора раза вырастут тарифы на электроэнергию

Стоимость электроэнергии в России может увеличиться в полтора раза из-за ратификации Россией Парижского соглашения по климату.
Национальная служба новостей 03:04
Здоровье

Поликлиники Алтайского края продлили время работы

Поликлиники Алтайского края обязаны принимать пациентов до 20:00.
Алтапресс вчера в 02:44
Наука

Сплошная рубка лесов приводит к увеличению температуры грунта

ToDay News Ufa вчера в 12:12
Космос

В Минобороны Великобритании сделали заявление о существовании НЛО

Как объяснил экс-замглавы Минобороны Великобритании Том Уотсон, доклад обнародовали, чтобы помочь всем, кто пытается разыскать внеземную жизнь.
Территория новостей 02:30
Армия и оружие

Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы

Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия 29 октября в 05:59
Происшествия

ВАЗ перевернулся после столкновения с «Окой» под Липецком

В Липецком районе на трассе «Орел-Тамбов» столкнулись ВАЗ-2112 под управлением 29-летнего мужчины и «Оки» с 32-летней женщиной за рулем.
Липецкое время 03:21
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Армия и оружие

Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади

Российская газета 00:58
Политика

Зеленский устал от негатива, заявил глава офиса президента

Украинский лидер Владимир Зеленский устал от негатива и болезненно реагирует на критику своей команды, заявил глава его офиса Андрей Богдан.
РЕН ТВ 03:43
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Политика

Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу

Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru вчера в 14:54
Здоровье

Каждая десятая шапка в России несет смертельную опасность

Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
ToDay News Ufa 29 октября в 06:42
Политика

Зеленскому посоветовали не тратить время на «реинтеграцию» Крыма

Депутат напомнил, что Крым уже более пяти лет находится в составе РФ и никто не намерен обсуждать никакую реинтеграцию.
Известия 00:42
Общество

Россиянкам предложили засчитывать в стаж уход за ребенком

«Даже если женщина не работала ни одного дня, но она родила ребенка и занимается этим общественно-полезным трудом, личным трудом, то ей тоже должно для пенсии идти в трудовой стаж это время», — сказала Москалькова.
Lenta.ru 03:36
Общество

Волгоградцы узнали, что запрещено делать 31 октября в Луков день

МТВ онлайн вчера в 23:17
Армия и оружие

Британцы оценили пуск «Булавы» с подлодки «Князь Владимир»

Британское издание The Daily Mail, как и прочие западные СМИ, сообщило о вчерашнем пуске баллистической ракеты «Булава» с подводной лодки «Князь Владимир».
Rusvesna.su 00:48
Кино

Мединский не видит причин запретить фильм «Джокер» в России

Министр культуры Владимир Мединский пояснил, что картина Тодда Филлипса "Джокер", вышедшая на экраны 3 октября, не нарушает требования законодательства России, а именно: не содержит призывы к свержению конституционного строя, не содержит порнографию, не разжигает межнациональную рознь и не пропагандирует религиозную нетерпимость.
Российская газета 03:21
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