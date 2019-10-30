Футбол
Sports.ruДом Маркизио был ограблен, Клаудио и его жене угрожали оружием
Преступники угрожали Маркизио и его жене Роберте двумя пистолетами и отверткой, из-за чего экс-футболист был вынужден отдать им деньги и драгоценности. Маркизио уже сообщил о произошедшем в полицию, ведется расследование. 33-летний Маркизио в октябре завершил карьеру игрока.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Экс-футболист «Зенита» Маркизио высказался о вооружённом ограблении своего дома
RT на русскомвчера в 17:08
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 09:54, Вашингтон
Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Происшествия
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК.
Политика
Путин прибыл в Венгрию с визитом
Политика
В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией
Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Политика
Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
Российский президент Владимир Путин приветствовал решение Дании.
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год
Правительство определило индексы повышения платы за ЖКХ в 2020 году в среднем по российским регионам.
Происшествия
Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой
В воинской части в Козельске, Калужская область, солдата-срочника обнаружили повешенным на ремне в кабинете командира части.
Футбол
Фанаты киевского «Динамо» спели песню «Убей серба» на матче Лиги Европы
Происшествия
Во ФСИН сообщили детали о видео с «пытками срочника» из Забайкалья
Опубликованное в СМИ фейковое видео, на котором якобы сослуживцы издеваются над стрелком из военной части Рамилем Шамсутдиновым, было снято семь лет назад в исправительной колонии Екатеринбурга.
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Гаджеты
Неудаляемый вирус заразил более 45 тысяч устройств на Android
Специалисты компании Symantec обнаружили новый вирус, который поражает гаджеты, работающие под управлением операционной системы Android.
Футбол
«Ливерпуль» может отказаться от участия в Кубке лиги
ФИФА сообщила, что клубный чемпионат мира пройдет в Катаре, и нам надо туда ехать.
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.
Экономика
Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса
Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».
Происшествия
Пьяный волгоградец убил жену и тещу
38-летний подозреваемый жил с супругой и ее матерью в квартире на улице Розы Люксембург.
Армия и оружие
Турция передаст России 18 пленных сирийских военных
Турция ведет переговоры с Россией о передаче 18 сирийских военных, ранее захваченных в плен, сообщает Daily Sabah со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.
Культура
Майкл Джексон признан самой высокооплачиваемой из умерших звезд
На втором месте идет Элвис Пресли, на третьем – создатель детских комиксов Чарльз Шульц.
Экономика
Сбербанк понизил ставки по ипотеке
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Общество
Предприятия РФ не поддержали переход на четырёхдневную рабочую неделю
Ни одно из российских предприятий не высказалось в поддержку инициативы о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз
Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
Общество
Россияне назвали самые счастливые сферы работы
Самые счастливые люди трудятся на госслужбе, в сфере медицины и фармацевтики, говорится в исследовании специалистов Headhunter, передает ТАСС.
Происшествия
При прорыве теплотрассы в Петербурге пострадал пожилой человек
Из-за прорыва трубы на улице Олеко Дундича в петербургском районе Купчино дороги на юге города заволокло туманом.
Экономика
Чубайс не исключил продажи доли «Роснано» в Tesla
"Роснано", скорее всего, продаст свою долю в американском производителе электромобилей Tesla при выгодной цене акций, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.
Армия и оружие
В НАТО присвоили кодовое обозначение для Су-57
НАТО присвоила российскому истребителю пятого поколения Су-57 кодовое обозначение Felon, что в переводе с английского означает "преступник", сообщил журнал Scramble Magazine, посвященный авиационной тематике.
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Политика
Кремль опроверг сообщения о встрече в нормандском саммите 15 ноября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в нормандском формате 15 ноября.
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну кофейного стакана в «Игре престолов»
Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в саге Эмилия Кларк рассказала, как стаканчик появился там.
Политика