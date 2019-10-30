Футбол

Sports.ruSports.ruДом Маркизио был ограблен, Клаудио и его жене угрожали оружием

Преступники угрожали Маркизио и его жене Роберте двумя пистолетами и отверткой, из-за чего экс-футболист был вынужден отдать им деньги и драгоценности. Маркизио уже сообщил о произошедшем в полицию, ведется расследование. 33-летний Маркизио в октябре завершил карьеру игрока.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 09:54, Вашингтон
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