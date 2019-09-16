Происшествия

Pravda.RuPravda.RuДом защитника «Барселоны» ограбили во время матча с «Валенсией»

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити пострадал от грабителей. Его дом был обворован во время матча каталонцев с "Валенсией". Игра состоялась 14 сентября и завершилась со счетом 5:2 в пользу "Барсы".
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Дом Юмтити ограбили, пока игрок был на матче «Барселоны»

Sport24.ru03:35

Воры ограбили дом защитника «Барселоны» во время матча с «Валенсией»

Матч ТВ04:27

В дом Юмтити проникли воры, когда игрок был на матче с «Валенсией»

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Дом Юмтити обокрали во время матча «Барселона» — «Валенсия»

Спорт-Экспресс05:53

Воры ограбили дом защитника «Барселоны» во время матча с «Валенсией»

Sportbox.RU04:27

Дом Юмтити обокрали во время матча «сине-гранатовых» с «Валенсией»

РИА Новости05:33

Дом Юмтити ограбили во время матча «Барселона» - «Валенсия»

Евро-футбол.рувчера в 13:44
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В Кремле прокомментировали атаку на саудовские НПЗ

Атака дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии повлечет негативные последствия для мировых энергетических рынков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В понедельник, 16 сентября, немецкий концерн Volkswagen сообщил о начале реализации самого бюджетного седана, выпущенного под маркой Jetta.
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Московский ЦСКА включил в заявку на сезон РПЛ защитника молодежной команды армейцев Максима Елеева.
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Умер народный артист РСФСР Юрий Колычев

Народный артист РСФСР, старейший актёр «Ленкома» Юрий Колычев скончался на 91-м году жизни, сообщает пресс-служба театра.
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В Екатеринбурге в 2020 году начнется строительство новой филармонии

Осенью следующего года в Екатеринбурге планируется начать работы по строительству нового здания филармонии по проекту Захи Хадид.
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Авто

Россияне пересаживаются на китайские кроссоверы

Благодаря чему растут продажи таких автомобилей Китайские кроссоверы завоевывают российский рынок: внедорожники из КНР стали рекордсменами по темпам роста продаж.
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В Мариуполе расстрелян в упор ополченец «Пятнашки» Роман Джумаев

Неизвестные позвонили в дверь квартиры, где жил Джумаев и расстреляли его в упор.
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Вспыхнула квартира на третьем этаже. В ходе ликвидации возгорания пожарные обнаружили тела восьми погибших, в том числе, четверых детей.
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Сотрудник Росгвардии из Бурятии записал видеообращение, в котором призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников мирных митингов.
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В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
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Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru 04:27
Шоу-бизнес

Новый выпуск «Пусть говорят» будет посвящен Анастасии Заворотнюк

Новый эпизод популярной телевизионной передачи «Пусть говорят», который выйдет в эфир в понедельник, 16-го сентября, вечером, будет посвящен российской актрисе театра и кино, телеведущей и заслуженной артистке РФ Анастасии Заворотнюк.
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Экономика

«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему

Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.
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Эстония уже считает потери от введения электронных виз в Петербурге

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В России изменятся правила ухода в отпуск

Чтобы воспользоваться новыми правилами, необходимо внести изменения в трудовой договор, где должна быть указана возможность подачи заявлений в электронной форме.
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Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи в нормандском формате

Сегодня стало известно, чего президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи в нормандском формате.
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