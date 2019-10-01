Лига чемпионов

Вести.RuВести.RuДом футболиста «Атлетико» был ограблен перед матчем с «Локомотивом»

Полузащитник мадридского "Атлетико" Томас Пати лишился дорогостоящего имущества перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива". Пока он находится в Москве вместе со своим клубом, в пригороде Мадрида ограбили его дом.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Накануне матча с «Локомотивом» полузащитника «Атлетико» Партея ограбили

Спорт-Экспресс05:18

Главные новости утра. «Ювентус» снова оспорит отмену чемпионства-2006, дом игрока «Атлетико» ограбили перед матчем с «Локомотивом»

Бомбардир.ру05:00

Дом игрока «Атлетико» Парти ограбили. Это третье ограбление футболиста за три дня

Нева Спорт04:20

Дом хавбека «Атлетико» обворовали перед матчем с «Локомотивом»

Советский спорт04:33

Дом игрока «Атлетико» в Испании ограбили накануне матча с «Локомотивом»

Sport24.ru03:55

Дом хавбека «Атлетико» ограбили, пока игрок готовился к матчу с «Локо» в Москве

Чемпионат03:50

Неизвестные ограбили дом полузащитника «Атлетико» перед матчем с «Локомотивом»

Матч ТВ03:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 07:18, Вашингтон
Происшествия

Сотрудник СК умер после нападения в Москве

Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Общество

ФНС предупредила о поддельных налоговых извещениях

В России участились случаи с поддельными уведомлениями об уплате налогов, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
Коммерсантъ вчера в 11:05
Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Газета.Ru 28 сентября в 11:45
Политика

В России стартовал осенний призыв в армию

В России стартовал осенний призыв в Вооруженные силы. В этом году около 132 тыс. призывников пополнят ряды срочников, пишет «Интерфакс».
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:36
Экономика

Промышленный PMI в России упал до минимума за 10 лет

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ упал в сентябре 2019 года до минимума с мая 2009 года в 46,3 пункта против 49,1 пункта в августе.
Росбалт 06:56
Авто

Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации

Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
Российская газета 01:22
Политика

МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова

Российский МИД обнародовал в фейсбуке новое стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее опубликованное на сайте журнала "Русский пионер".
РИА Новости 03:47
Политика

Литва вслед за Украиной объявила ПАСЕ бойкот из-за России

Литовские депутаты Эммануэлис Зингерис и Симмонас Гентвилас отказались участвовать в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения российской делегации в организацию.
Московский Комсомолец вчера в 09:22
Культура

В Москве прощаются с великим режиссером Марком Захаровым

Захаров скончался в минувшую субботу на 86-м году жизни, напоминает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 23:13
Политика

Песков поделился ожиданиями от встречи Контактной группы

Как сообщало ИА REGNUM, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в Кремле от очередного минского заседания ждут окончательного согласования «формулы Штайнмайера».
REGNUM 04:48
Футбол

Олег Кононов ушел с поста главного тренера «Спартака»

Олег Кононов подал заявление об увольнении с поста главного тренера московского «Спартака» из-за неудовлетворительных результатов команды.
Дождь 29 сентября в 12:33
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Общество

В Туле умер участник штурма Берлина, оставивший надпись на Рейхстаге

В Туле на 95-м году жизни скончался Евгений Тимофеевич Шалашников, участник Великой Отечественной войны, штурмовавший Рейхстаг и оставивший на его стене свою фамилию, сообщает региональное управление МВД.
РИА Новости 06:56
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Гаджеты

В Android объединили несколько действий в одной кнопке

В Google Play добавили несколько дополнительных функций.
Life.ru вчера в 10:46
Происшествия

СМИ опубликовали колонку журналистки Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма

Российские СМИ поддержали псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, которой грозит до 7 лет колонии по статье об оправдании терроризма, и опубликовали ее открытое письмо.
Znak.com 06:24
Общество

Пять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении

«Пять заявлений врачи отделения трансплантации костного мозга подали об увольнении с разными формулировками», — цитирует Стилиди РИА Новости.
RT на русском 05:59
Экономика

Проезд в городском транспорте Петербурга может вырасти на пять рублей

В Санкт-Петербурге на пять рублей может вырасти цена разовой поездки в общественном транспорте, пишет «Петербургский дневник».
Санкт-Петербургские ведомости 05:20
Гаджеты

Акция невиданной щедрости: AMD дарит AAA-игру покупателям видеокарт

Компания AMD запустила акцию, по которой покупателям видеокарт Radeon RX 5700 XT, Radeon RX 5700, Radeon RX 590, Radeon RX 580 и Radeon RX 570 предлагается на выбор одна или две игры AAA-категории.
Игромания.ру вчера в 16:08
Общество

В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам

МИР 24 вчера в 06:50
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев показал лицо дочери в передаче «Секрет на миллион»

В студии артист впервые показал лицо своей дочери.
OAnews вчера в 04:47
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Политика

«Мисс Украина» отказалась говорить на украинском языке

Ведущая передачи «Светская жизнь» Екатерина Осадчая сообщила, что «Мисс Украина» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке, и из-за этого оно не вошло в эфир программы.
Телеканал 360° вчера в 20:15
Экономика

Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян

Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Общество

Минтруд направил в кабмин доклад о четырёхдневной рабочей неделе

Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели.
RT на русском 04:21
Экономика

«Магнит» открыл в Краснодаре собственный кондитерский комбинат

Мощность предприятия составляет 55 тыс. тонн продукции в год.
Бизнес-газета 03:55
Гаджеты

33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10

До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera вчера в 05:40
Здоровье

Какие продукты полезны при алкоголизме, рассказали врачи

Врачи рассказали, какие продукты полезны при алкоголизме.
Пермь открытая вчера в 02:59
Шоу-бизнес

Светлану Ходченкову и Семена Слепакова заметили целующимися в Эрмитаже

Вокруг ТВ 04:59
Спорт

Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.
Чемпионат вчера в 15:29
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное