Полузащитник мадридского "Атлетико" Томас Пати лишился дорогостоящего имущества перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива". Пока он находится в Москве вместе со своим клубом, в пригороде Мадрида ограбили его дом.

Дом футболиста «Атлетико» был ограблен перед матчем с «Локомотивом»

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