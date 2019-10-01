Лига чемпионов

Вести.RuВести.RuДом футболиста «Атлетико» был ограблен перед матчем с «Локомотивом»

Полузащитник мадридского "Атлетико" Томас Пати лишился дорогостоящего имущества перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива". Пока он находится в Москве вместе со своим клубом, в пригороде Мадрида ограбили его дом.
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Дом игрока «Атлетико» в Испании ограбили накануне матча с «Локомотивом»

Sport24.ru03:55

Дом хавбека «Атлетико» обворовали перед матчем с «Локомотивом»

Советский спорт04:33

Дом игрока «Атлетико» Парти ограбили. Это третье ограбление футболиста за три дня

Нева Спорт04:20

Главные новости утра. «Ювентус» снова оспорит отмену чемпионства-2006, дом игрока «Атлетико» ограбили перед матчем с «Локомотивом»

Бомбардир.ру05:00

Дом футболиста «Атлетико» был ограблен перед матчем с «Локомотивом»

Вести.Ru04:50

Дом хавбека «Атлетико» ограбили, пока игрок готовился к матчу с «Локо» в Москве

Чемпионат03:50

Неизвестные ограбили дом полузащитника «Атлетико» перед матчем с «Локомотивом»

Матч ТВ03:41
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 05:51, Вашингтон
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МИД России прокомментировал новые санкции США

Новые антироссийские санкции США вызывают «крайнее недоумение», заявил МИД России.
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Экс-представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Безсмертный опубликовал скан текста "формулы Штайнмайера" по выборам в регионе, который, как он утверждает, будет принят в Минске.
РИА Новости 04:18
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Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
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Илон Маск представил космический корабль, который сможет доставлять людей на Марс.
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Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Футбол

Манчестер Юнайтед и Арсенал сыграли вничью

Завершился центральный матч 7-го тура английской Премьер-лиги.
Bethub.org вчера в 16:52
Происшествия

Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников

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Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 18:27
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Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться

Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru вчера в 09:13
Общество

Минтруд направил в кабмин доклад о четырёхдневной рабочей неделе

Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели.
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Футбол

Кураньи уверен, что Тедеско поможет «Спартаку»

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Футбол

Сегодня «Локомотив» сыграет против «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Матч пройдет в Москве и начнется в 22:00 по московскому времени. В параллельной встрече в Турине (Италия) встретятся Ювентус и Байер.
Советский спорт 03:21
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Огромный айсберг откололся от Антарктиды

Айсберг площадью более 1 580 квадратных километров откололся от шельфового ледника Эмери.
ТК Звезда 04:29
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В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак

По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
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В МИД Белоруссии рассказали о препятствиях для интеграции с Россией

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал препятствия, которые мешают интеграции с Россией.
Газета.Ru 05:03
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В МИД Индии прокомментировали закупку С-400 у России

Министр иностранных дел Индии Субраниам Джайшанкар на пресс-конференции перед встречей с госсекретарем США Майком Помпео прокомментировал вопрос о закупке у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявив, что никто не вправе указывать стране, может ли она закупать военную технику России или нет.
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Политика

Зеленский встретился с Томом Крузом

Президент встретился с артистом в своем офисе 30 сентября.
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Музыка

Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
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ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.
Ведомости вчера в 09:40
Общество

Вступил в силу разрешающий библиотекарям требовать паспорт закон

В России вступил в силу закон, который позволяет библиотекарям и кассирам кинотеатров требовать у посетителей заведений паспорта.
РБК 03:35
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Каррера может возглавить «Крылья Советов»

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Де Лигт принял решение перейти в «Ювентус» после разговора с Пике

В одном отеле с де Лигтом оказался защитник Жерар Пике, выступающий за «Барселону», которая являлась одним из главных претендентов на юного игрока.
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Северо-Западное управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии требованиям проектной документации станций метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», сообщила «Карповке» пресс-служба ведомства.
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Финансы

Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке

Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10
Политика

МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова

Российский МИД обнародовал в фейсбуке новое стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее опубликованное на сайте журнала "Русский пионер".
РИА Новости 03:47
Армия и оружие

«Невидимый» F-35 был замечен немецкими радарами

В фирме Hensoldt заявили, что "невидимые" американские самолеты были замечены за 150 км от Берлина.
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«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке

«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Наука

Wi-Fi и видеозаписи помогли ученым идентифицировать человека за стеной

Согласно методу, с помощью видеозаписи составляется трехмерная модель человека, которая затем используется для моделирования изменений параметров отраженного от него Wi-Fi-сигнала и составления эталонного графика таких изменений.
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Как работают Яндекс.Новости?
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