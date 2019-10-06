Футбол

MetaratingsMetaratingsДом футболиста «Атлетико» пытались ограбить второй раз за неделю

В дом защитника «Атлетико» Томаса Партея снова попытались проникнуть грабители, сообщает Cadena SER. Пока игрок вместе со своей командой находился находился в Вальядолиде, в его дом попытались проникнуть грабители.
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Дом полузащитника «Атлетико» Томаса пытались ограбить второй раз за неделю

Бомбардир.ру06:12

Дом футболиста «Атлетико» пытались ограбить второй раз за неделю

Metaratings06:01

Дом игрока «Атлетико» попытались ограбить второй раз за неделю

Газета.Ru05:00

Дом защитника «Атлетико» снова попытались обокрасть

Спорт-Экспресс05:50

Дом полузащитника «Атлетико» попытались ограбить во второй раз за неделю

Чемпионат05:36

Дом хавбека «Атлетико» Парти попытались ограбить во второй раз за неделю

Sports.ru05:51

Дом игрока «Атлетико» Партея попытались ограбить 2-й раз менее чем за неделю

Sport24.ru04:39
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