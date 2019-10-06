Футбол
MetaratingsДом футболиста «Атлетико» пытались ограбить второй раз за неделю
В дом защитника «Атлетико» Томаса Партея снова попытались проникнуть грабители, сообщает Cadena SER. Пока игрок вместе со своей командой находился находился в Вальядолиде, в его дом попытались проникнуть грабители.
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Политика
Десять тысяч человек вышли на Майдан против «формулы Штайнмайера»
В центре Киева на митинг против "формулы Штайнмайера" по Донбассу вышли около десяти тысяч человек.
РЕН ТВ 07:31
Политика
CNN узнал о недовольстве сотрудников Госдепа «бесхребетным» Помпео
По мнению некоторых сотрудников Госдепа, «бесхребетный» Помпео не может «оттолкнуть» от себя Трампа и заняться выполнением более важных задач.
Известия 07:22
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Политика
Путин высказался относительно обвинений Трампа в сговоре с Москвой
Как писал News.ru, законодатели из Демократической партии США намерены ознакомиться с содержанием бесед американского президента Дональда Трампа со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
News.ru 08:06
Политика
МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой
Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.
RT на русском 06:26
Шоу-бизнес
Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты
64-летняя певица блеснула на премьере мюзикла.
Uznayvse.ru 07:17
Футбол
«Зенит» обыграл «Урал» и возглавил таблицу РПЛ
РИА Новости 06:23
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки
РИА Новости 07:42
Шоу-бизнес
Звезду Stand Up Юлию Ахмедову госпитализировали с нервным срывом
WomanHit.ru 04 октября в 09:51
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
Единоборства
Боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину
Польская боксерша Ева Бродницка поцеловала представительницу Аргентины Эдит Соледад Матиссе накануне поединка за пояс Всемирной боксерской организации (WBO).
Газета.Ru 04 октября в 11:55
Культура
Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»
После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском 04 октября в 18:05
Политика
Доклад премьера Дании о слонах и верблюде вызвал смех в парламенте
Парламент Дании разразился смехом во время доклада премьер-министра страны Метте Фредериксен об итогах работы Кабмина.
Слово и Дело 06:59
Происшествия
Автобус с туристами перевернулся под Нижним Новгородом
Как сообщили в пресс-службе местного управления ГИБДД, автобус вез туристов из Саратова в Большое Болдино.
РИА Новости 04:00
Здоровье
Доктор Мясников назвал неожиданные симптомы онкологии на теле человека
Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал признаки онкологии на ранней стадии и призвал "искать" рак при наличии факторов риска.
Экономика сегодня 05:00
Футбол
«Анжи» проводит последний матч на «Анжи-Арене». Офис клуба опечатан
«Анжи» с большой долей вероятности проведет свой последний матч на «Анжи-Арене», – сообщило издание.
Молодежь Дагестана 06:31
Шоу-бизнес
Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье
Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
Вокруг ТВ 04 октября в 14:26
Общество
Москвичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе
Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.
Известия 07:57
Общество
Назван новый участник «Холостяка»
Lenta.ru вчера в 16:28
Политика
В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
RT на русском 03:13
Футбол
«Бавария» проиграла «Хоффенхайму» в матче чемпионата Германии
Мюнхенская "Бавария" проиграла "Хоффенхайму" в матче седьмого тура чемпионата Германии.
Газета.Ru вчера в 11:51
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
ТАСС 04 октября в 03:25
Общество
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16
Футбол
После победы над ЦСКА в ЛЕ «Эспаньол» проиграл в чемпионате «Мальорке»
Добавим, что второй матч между Эспаньолом и ЦСКА состоится 12 декабря в рамках 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
Советский спорт 07:51
Космос
Следующая жертва: галактика Андромеда поглотит Млечный Путь
Экология Регионов 03 октября в 04:57
Религия
Российских детей захотели учить церковнославянскому языку вместо английского
В РПЦ призвали родителей сначала учить детей церковнославянскому языку, а «потом, может быть, греческому», но не английскому.
Lenta.ru 07:45