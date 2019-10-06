Футбол

MetaratingsMetaratingsДом футболиста «Атлетико» пытались ограбить второй раз за неделю

В дом защитника «Атлетико» Томаса Партея снова попытались проникнуть грабители, сообщает Cadena SER. Пока игрок вместе со своей командой находился находился в Вальядолиде, в его дом попытались проникнуть грабители.
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Дом футболиста «Атлетико» пытались ограбить второй раз за неделю

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СМИ: Дом футболиста «Атлетико» Партея дважды за неделю подвергся попытке ограбления

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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 11:20, Ашберн
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