Футбол
MetaratingsДом футболиста «Атлетико» пытались ограбить второй раз за неделю
В дом защитника «Атлетико» Томаса Партея снова попытались проникнуть грабители, сообщает Cadena SER. Пока игрок вместе со своей командой находился находился в Вальядолиде, в его дом попытались проникнуть грабители.
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Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался в возрасте 61 года после продолжительной болезни, сообщил глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко в воскресенье, 6 октября.
Известия 10:30
Общество
Саудовская Аравия разрешила неженатым парам жить в одном номере
Говорит Москва 06:30
Футбол
Соболев вызван в сборную России
Российская газета 09:34
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Политика
В 20 городах Украины прошли митинги против «формулы Штайнмайера»
Более чем в 20 городах Украины прошли митинги против «формулы Штайнмайера».
Профиль 08:35
Культура
Ушла из жизни 33-летняя актриса Марина Куклина
Украинская актриса Марина Куклина, сыгравшая в десятках ролей в сериалах и кино, скончалась на 34-м году жизни.
REGNUM 10:42
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».
Ведомости 03:53
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки
РИА Новости 07:42
Происшествия
Под Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус
Что произошло Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново.
ТАСС 04:29
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
Московский Комсомолец вчера в 05:16
Футбол
«Урал» уступил дома «Зениту» 1:3
Аргументы недели 06:50
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Происшествия
Четыре человека стали жертвами стрельбы в баре в Канзас-Сити
Не менее четырех человек погибли в ходе стрельбы в одном из баров в американском городе Канзас-Сити, сообщает канал CNN.
Интерфакс 06:20
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Авто
Бюджетные иномарки Jetta от Volkswagen бьют рекорды продаж
Новый бюджетный бренд Jetta от немецкого автогиганта Volkswagen был представлен в начале текущего года, а первые модели марки - кроссовер VS5 и седан VA3 появились у дилеров в сентябре.
Новые автомобили 04 октября в 12:39
Политика
Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на открытии заседания парламента вызвало приступ хохота в зале.
РИА Новости 08:35
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве
Усиление ветра и дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.
РИА Новости 02:55
Шоу-бизнес
Друг Заворотнюк ответил на слухи о смерти актрисы
Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.
РИА Новости 10:37
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Общество
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16
Происшествия
Журналисты «Известий» попали под обстрел в ДНР
Журналисты мультимедийного информационного центра "Известия" попали под обстрел в районе поселка Коминтерново в Донецкой народной республике (ДНР).
ТАСС 11:13
Здоровье
Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции
Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
Политическая Экспертиза 04:14
Политика
ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским
Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС 09:41
Футбол
Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.
РИА Новости 02:20
Происшествия
Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребенка на пешеходном переходе
Генеральный директор новороссийского "Черноморца" Виталий Бут, управляя автомобилем в нетрезвом виде, сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе, сообщает телеканал РЕН ТВ, По информации источника, инцидент произошел в пятницу, 4 октября, в Новороссийске на улице Героев Десантников.
РИА Новости 08:22
Общество
Москвичам пообещали октябрьское тепло на следующей неделе
Потепление придет в Москву во второй половине предстоящей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 6 октября.
Известия 07:57
Армия и оружие
В Киеве пообещали обеспечить безопасность после разведения сил в Золотом
Правоохранители продолжат нести службу в населенных пунктах Золотое-4 и Екатериновка, несмотря на разведение сил, заявил замглавы Нацполиции Украины Вадим Троян.
РИА Новости 09:27