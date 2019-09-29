Футбол

MetaratingsMetaratingsДом футболиста «Реала» ограбили во время матча с «Атлетико»

Атлетико — Реал
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
22′
Начо Фернандес
Витоло
Анхель Корреа
46′
Ренан Лоди
Тома Лемар
61′
68′
Федерико Вальверде
Лука Модрич
69′
Серхио Рамос
Жоау Феликс
Маркос Льоренте
70′
77′
Эден Азар
Хамес Родригес
88′
Карим Бензема
Лука Йович
Томас Парти
90′+3′
Портал El Chiringuito сообщил о том, что дом футболиста мадридского «Реала» Каземиро был ограблен во время матча седьмого тура Примеры против «Атлетико» (0:0). Во время преступления в доме находились жена и дочка бразильца.
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