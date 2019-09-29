Футбол
MetaratingsДом футболиста «Реала» ограбили во время матча с «Атлетико»
|22′
Начо Фернандес
Витоло
Анхель Корреа
|46′
Ренан Лоди
Тома Лемар
|61′
|68′
Федерико Вальверде
Лука Модрич
|69′
Серхио Рамос
Жоау Феликс
Маркос Льоренте
|70′
|77′
Эден Азар
Хамес Родригес
|88′
Карим Бензема
Лука Йович
Томас Парти
|90′+3′
|45%
|Владение мячом
|55%
|84%
|Процент точных передач
|86%
|6
|Удары в сторону ворот
|8
|1
|Удары в створ ворот
|2
|3
|Сейвы вратарём
|1
|4
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|7
|13
|Отборы
|5
|14
|Фолы
|14
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
13
Облак
23
Триппьер
15
Савич
2
Хименес
11
Лемар
6
Коке
8
Сауль
5
Парти
10
Корреа
14
Льоренте
19
Коста
13
Куртуа
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
6
Начо
10
Модрич
14
Каземиро
8
Кроос
11
Бэйл
18
Йович
16
Родригес
Реал
Расстановка 4‑3‑3
Портал El Chiringuito сообщил о том, что дом футболиста мадридского «Реала» Каземиро был ограблен во время матча седьмого тура Примеры против «Атлетико» (0:0). Во время преступления в доме находились жена и дочка бразильца.
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Футболиста «Реала» Каземиро ограбили во время матча с «Атлетико». В доме были жена и дочь
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