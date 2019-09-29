Портал El Chiringuito сообщил о том, что дом футболиста мадридского «Реала» Каземиро был ограблен во время матча седьмого тура Примеры против «Атлетико» (0:0). Во время преступления в доме находились жена и дочка бразильца.

Дом футболиста «Реала» ограбили во время матча с «Атлетико»

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