Лига чемпионов
Газета.RuДом игрока «Атлетико» попытались ограбить второй раз за неделю
Дом игрока "Атлетико" Томаса Партея попытались ограбить второй раз за несколько дней, сообщает Cadena SER. Грабители попытались проникнуть в дом игрока, пока тот был на выезде вместе с командой. "Атлетико" должен сыграть с "Вальядолидом".
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