Футбол
Газета.RuДом игрока «Атлетико» попытались ограбить второй раз за неделю
Дом игрока "Атлетико" Томаса Партея попытались ограбить второй раз за несколько дней, сообщает Cadena SER. Грабители попытались проникнуть в дом игрока, пока тот был на выезде вместе с командой. "Атлетико" должен сыграть с "Вальядолидом".
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МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой
Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.
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Зрители ушли с показа «Джокера» из-за аплодирующего убийствам мужчины
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Умер легендарный барабанщик из группы Cream Джинджер Бейкер
В возрасте 80 лет скончался барабанщик известной британской рок-группы Cream Джинджер Бейкер, сообщает Mirror со ссылкой на его родных.
Радио Sputnik 07:52
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Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса.
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В SDF предостерегли Турцию от операции в Сирии
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Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
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Руководство Ozon встретилось с бастующими в Петербурге курьерами
Руководство службы доставки Ozon встретилось в Санкт-Петербурге с курьерами, которые не вышли на работу.
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Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
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При стрельбе в Канзас-сити погибли четыре человека
В результате погибли четыре человека, еще пятеро пострадали, сообщает телеканал CNN .
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«Локомотив» обыграл «Арсенал» и вышел на первое место в РПЛ
Футболисты московского "Локомотива" победили тульский "Арсенал" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России и вышли на первое место в турнирной таблице.
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Очередное обновление Windows 10 сломало кнопку «Пуск»
Недавно Microsoft выпустила очередное обновление Windows 10 для решения указанных выше неполадок в работе операционной системе.
Дни24 08:36
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
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В Китае выращивают свиней размером с белых медведей
Газета.Ru 02:25
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Леру Кудрявцеву обошли на премии ТЭФИ
Ведущая программы "Секрет на миллион" на НТВ Лера Кудрявцева осталась без награды. Вручение наград ТЭФИ-2018 состоялось в Москве.
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Политика
Песков пояснил, почему Путин ответил на выкрик журналистки «Рустави 2»
Представительница телеканала поинтересовалась, когда РФ начнет выводить войска с территории Абхазии и Южной Осетии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин ответил журналистке "Рустави 2", несмотря на то, что вопрос она просто выкрикнула.
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Парализованный мужчина прошел более 100 метров благодаря экзоскелету
МедиаПоток вчера в 10:03
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Миллиардер швырнул в зрителей 20 тысяч долларов в Петербурге
РЕН ТВ 04 октября в 15:01
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Электросамокаты и гироскутеры могут вписать в ПДД
Газета.Ru вчера в 06:21
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga вчера в 02:28
Происшествия
В Гонконге против демонстрантов применили слезоточивый газ
РЕН ТВ 04 октября в 11:29
Происшествия
Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребенка на пешеходном переходе
Генеральный директор новороссийского "Черноморца" Виталий Бут, управляя автомобилем в нетрезвом виде, сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе, сообщает телеканал РЕН ТВ, По информации источника, инцидент произошел в пятницу, 4 октября, в Новороссийске на улице Героев Десантников.
РИА Новости 08:22
Энергетика
Украину — беднейшую страну Европы — переводят на рыночные цены на газ
На Украине эксперты обсуждают заявление министра финансов страны Оксаны Маркаровой о том, что ее ведомство и правительство в целом выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности газ.
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Подросток убил подругу и ее семью в Австрии
Российская газета 06:09
Футбол
ЦСКА — Ростов 0:1 (1-й тайм)
Как ранее сообщал «СЭ», полузащитник «Ростова» Роман Еременко пропустит матч 12-го тура чемпионата России против ЦСКА из-за недомогания и температуры.
Спорт-Экспресс 09:05
Политика
Путин объяснил подоплеку обвинений во «вмешательстве» в выборы в США
Голословные обвинения во «вмешательстве» России в выборы в США были предлогом для давления на президента США Дональда Трампа, заявил российский лидер Владимир Путин.
Взгляд.ру 08:33
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
Московский Комсомолец вчера в 05:16