Лига чемпионов
Sports.ruДом хавбека «Атлетико» Парти ограбили. Сегодня матч с «Локо»
Дом полузащитника «Атлетико» Томас Парти был ограблен неизвестными. Инцидент случился накануне в Боадилье-дель-Монте, пригороде Мадрида, когда ганец находился в Москве, где сегодня «Атлетико» встретится с «Локомотивом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
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Завершился центральный матч 7-го тура английской Премьер-лиги.
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