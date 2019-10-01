Дом полузащитника «Атлетико» Томас Парти был ограблен неизвестными. Инцидент случился накануне в Боадилье-дель-Монте, пригороде Мадрида, когда ганец находился в Москве, где сегодня «Атлетико» встретится с «Локомотивом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Дом хавбека «Атлетико» Парти ограбили. Сегодня матч с «Локо»

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