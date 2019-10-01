Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuДом хавбека «Атлетико» обокрали накануне игры с «Локомотивом»

Стоит отметить, что на момент ограбления в доме находилась домработница, однако женщина никак не смогла помешать грабителям. Напомним, что сегодня, 1 октября, в Москве пройдет матч между столичным "Локомотивом" и "Атлетико". Встреча состоится на стадионе "Лужники" в 22:00 по московскому времени.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Дом футболиста «Атлетико» ограбили, пока он находится в Москве

Life.ru05:38

Дом хавбека «Атлетико» ограбили, пока игрок готовился к матчу с «Локо» в Москве

Чемпионат03:50

Дом хавбека «Атлетико» обворовали перед матчем с «Локомотивом»

Советский спорт04:33

Главные новости утра. «Ювентус» снова оспорит отмену чемпионства-2006, дом игрока «Атлетико» ограбили перед матчем с «Локомотивом»

Бомбардир.ру05:00

Дом игрока «Атлетико» в Испании ограбили накануне матча с «Локомотивом»

Sport24.ru03:55

Накануне матча с «Локомотивом» полузащитника «Атлетико» Партея ограбили

Спорт-Экспресс05:18

Неизвестные ограбили дом полузащитника «Атлетико» перед матчем с «Локомотивом»

Матч ТВ03:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 10:23, Вашингтон
Происшествия

Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми

Вести.Ru вчера в 08:25
Происшествия

Опубликовано видео нападения на полковника СКР в Москве

Убийство в Москве полковника Следственного комитета России (СКР) попало на видео. Кадры во вторник, 1 октября, публикует РЕН ТВ.
Lenta.ru 10:13
Общество

Самой популярной у россиян песней оказалась украинская

Композиция "Плакала" набрала наивысший балл (100).
Газета.Ru 04:00
Гаджеты

В Сети опубликовали официальный рендер Google Pixel 4

Помимо видеороликов в Сети был опубликован рендер Google Pixel 4, а это уже финальное изображение смартфона, в котором можно увидеть квадратный блок основной камеры и дисплей в огромной верхней рамке.
Astera 05:44
Политика

«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке

«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Общество

В ВОЗ заявили о снижении потребления алкоголя в России на 43%

Общее потребление алкоголя на душу населения в России с 2003 года снизилось к 2016 году на 43%.
RT на русском 09:19
Политика

В ДНР и ЛНР впервые началась перепись населения

Первая в истории самопровозглашенных республик перепись населения стартовала в ДНР и ЛНР.
Pravda.Ru 06:45
Политика

Данилюк уволился с поста секретаря СНБО Украины из-за интриг

Экс-секретарь СНБО Украины Данилюк заявил, что уволился с должности по своей инициативе.
ИА Новороссия 10:18
Политика

Путин ответил на претензии грузинской журналистки в Ереване

Известия 08:01
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Политика

Турция может сама создать зону безопасности в Сирии, заявил Эрдоган

Турция самостоятельно создаст зону безопасности на севере Сирии, если не сможет договориться об этом с США, заявил президент Турции Тайип Эрдоган во вторник.
РИА Новости 09:18
Шоу-бизнес

Джигурда и Анисина сыграют свадьбу в шотландском замке

Никита Джигурда поделился с журналистами, что свадьба состоится в шотландском замке.
RuNews24.ru 08:31
Политика

В ПАСЕ создали группу «Балтик плюс» для противодействия России

Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько сообщила о создании в организации постоянной группы «Балтик плюс» для противодействия России.
RT на русском 09:18
Происшествия

В Финляндии человек с мечом напал на колледж

В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
Политика

Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Происшествия

Воспитанница интерната на Сахалине погибла, получив ожоги в ванне

По информации СК, санитарка отнесла 15-летнюю девушку в ванную комнату и включила тёплую воду.
RT на русском вчера в 21:20
Футбол

Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»

РИА Новости 29 сентября в 12:30
Фигурное катание

Призёр ОИ фигурист Энберт приостановил карьеру по рекомендации врачей

«В связи с заключением врачей Александр Энберт временно приостанавливает соревновательную деятельность, и по этой причине фигуристы не выступят на этапах серии Гран-при», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
Чемпионат 09:04
Шоу-бизнес

Мария Миронова стала мамой второй раз

Знаменитая актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Татарстан Сегодня 05:22
Космос

Американцы испытали водно-плазменный двигатель

Rusargument вчера в 04:23
Происшествия

Обрушение моста в Тайване попало на видео

Видео инцидента опубликовал портал Focus Taiwan. Транспортное средство рухнуло вместе с мостом и загорелось.
Lenta.ru 03:28
Спорт

Чемпионкой мира в прыжках в высоту стала россиянка Мария Ласицкене

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе золотую медаль в прыжках в высоту завоевала россиянка Мария Ласицкене.
Ридус вчера в 15:59
Армия и оружие

В Черном море начались испытания нового корабля с ракетами «Калибр»

Малый ракетный корабль "Ингушетия" проекта 21631 "Буян-М" начал заводские испытания в Черном море.
Российская газета вчера в 04:34
Авто

GAC привезет в Россию обновленный кроссовер GS4

Китайский автопроизводитель представил доработанный кроссовер GAC GS4 у себя на родине, но в следующем году модель появится и у нас.
SpeedMe вчера в 08:26
Общество

Росстат потратит 33 млрд руб. на первую цифровую перепись населения

Общий бюджет первой цифровой Всероссийской переписи населения в 2020 году достигнет более 33 млрд руб. Об этом сообщил глава Росстата Павел Малков на пресс-конференции, трансляция которой велась в YouTube.
РБК 10:02
Космос

Россия сокращает число пилотируемых запусков на МКС из-за США

В 2020 году к Международной космической станции будут направлены всего два пилотируемых корабля «Союз».
Новый День 08:08
Шоу-бизнес

Светлану Ходченкову и Семена Слепакова застали за поцелуями в Эрмитаже

Слухи о романе Светланы Ходченковой и Семена Слепакова разгорелись с новой силой после того, как парочку заметили в Эрмитаже.
Комсомольская правда 08:35
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Наука

Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака

Ученые из Университета Ливерпуля выяснили, что старение может препятствовать развитию онкологических заболеваний.
Москва 24 28 сентября в 14:17
Авто

Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации

Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
Российская газета 01:22
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное